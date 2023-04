Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.23

BANGKOK: Am 28. Januar fand das 12. „THAI.GER Charity Soccer Event“ statt. Acht Seniorenmannschaften sowie 18 Schülerteams diverser Altersklassen fanden sich an der RIS Swiss Section ein und kämpften um die begehrten Medaillen und Pokale – darunter der begehrte „Ambassador’s Cup“ der Deutschen Botschaft Bangkok.

Fotos: THAI.GER Supporters

Alle Besucher genossen einen schönen Tag voller Spaß und Spannung auf dem Schul- und Sportgelände der deutschsprachigen Schule. Ganz besonders freute sich am Ende das Team der „German All Stars“, das als Sieger den Cup in Empfang nehmen durfte.

​Freuen darf sich aber auch das Mercy Center von Father Joe in Klong Toey. Denn den Reingewinn des Tages spenden die „THAI.GER Supporters“ stets für den guten Zweck. In diesem Jahr kamen so über 350.000 Baht für die Arbeit mit Kindern aus bedürftigen Familien zusammen. Der Scheck wurde Khun Paweena, Leiterin des Mercy Center, vom deutschen Botschafter S.E. Georg Schmidt, übergeben.

Sowohl die Deutsche als auch die Schweizer Botschaft unterstützen die Initiative seit vielen Jahren, wofür sich die „THAI.GERs Supporters“ ausdrücklich bedanken. Großer Dank gilt auch allen Sponsoren und Unterstützern, ohne die solch ein fantastischer Tag und ein solch gutes Ergebnis nicht möglich gewesen wäre. Der 13. „THAI.GER Charity Soccer Event“ findet am 25. November 2023 statt, wieder auf dem Gelände der RIS Swiss Section.

Mehr erfahren Sie unter THAI.GERs Supporters.