CHIANG MAI: Hunderte Inlandstouristen strömten an diesem Wochenende nach Chiang Mai, wo sie die derzeit frostigen, kühlen Morgentemperaturen genossen.

Die Temperaturen auf dem Doi Inthanon (Karte), mit 2.565 Metern Thailands höchster Berg, fielen am Samstagmorgen (12. November 2022) auf bis zu vier Grad Celsius, und es gab leichten Frost.

Dies war der sechste Tag in Folge, an dem Frost auftrat. Zum ersten Mal wurde er am Montag vor einer Woche (7. November 2022) bestätigt – ein Zeichen für den Beginn der kühlen Jahreszeit in Thailand.

Der Doi Inthanon im Bezirk Chom Thong in Chiang Mai ist eine beliebte Touristenattraktion im Norden, vor allem in der kühlen Jahreszeit, wenn die Menschen hierherkommen und den Sonnenaufgang sowie das Nebelmeer genießen.

Die Temperatur am Kew Mae Pan Viewpoint (Karte) auf dem Gipfel des Berges fiel am Samstagmorgen auf vier Grad Celsius, während es mit neun Grad Celsius in der Nähe des Hauptsitzes des Doi Inthanon Nationalparks etwas wärmer war.

Die Touristen kamen bereits um sechs Uhr morgens, erfreuten sich an dem atemberaubenden Sonnenaufgang, schossen Fotos und genossen das kühle Wetter, während sie den 4,8 Kilometer langen Kew-Mae-Pan-Naturpfad entlang spazierten.

Obwohl die Temperaturen auf 12 Grad Celsius in Chiang Mais anderem Berggipfel, dem Huai-Nam-Dang-Nationalpark (Karte) im Bezirk Mae Taeng, gesunken waren, konnte man dort keinen Frost beobachten und es kamen auch deutlich weniger Besucher als am Doi Inthanon.

Das Meteorologische Amt hat vorausgesagt, dass die Temperaturen im Norden von Sonntag bis Freitag nächster Woche aufgrund eines sich abschwächenden Hochdruckgebiets über Nordthailand um ein oder zwei Grad steigen werden.

In einigen Gebieten im Norden wird es Gewitter geben, da die östlichen und südöstlichen Winde Feuchtigkeit aus dem Südchinesischen Meer heranbringen.

Die Bevölkerung sollte auf ihre Gesundheit achten, da sich das Wetter derzeit ständig ändert, so das Meteorologische Amt.