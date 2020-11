BANGKOK: Nok Air bietet neu ein „Fly’n’Ride“-Paket von Bangkok nach Pattani via Hat Yai im tiefen Süden des Landes per Flug und Weiterreise mit dem Bus an.

Ab dem Bangkoker Don Mueang Airport werden dreimal täglich Flüge zum Hat Yai Airport angeboten, um 06.00 Uhr (Ankunft 07.25 Uhr), 13.25 Uhr (Ankunft 14.45 Uhr) und 17.20 Uhr (Ankunft 18.40 Uhr). Vom Flughafen erfolgt dann der Transfer nach Pattani per Bus um 08.30 Uhr (Ankunft 10.30 Uhr), 15.30 Uhr (Ankunft 17.30 Uhr) und 19.30 Uhr (Ankunft 21.30 Uhr).



Die Rückfahrt von Pattani zum Flughafen Hat Yai erfolgt um 08.30 Uhr (Ankunft 10.10 Uhr), 12.30 Uhr (Ankunft 14.10 Uhr) und 16.30 Uhr (Ankunft 18.10 Uhr). Der Rückflug nach Bangkok startet um 11.15 Uhr (Ankunft 12.40 Uhr), 15.15 Uhr (Ankunft 16.50 Uhr) und 19.20 Uhr (Ankunft 20.45 Uhr).



Mehr bei Nokair.com.