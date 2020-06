PHUKET: Für Inlandsflüge wird der Flughafen Phuket am 15. Juni wieder geöffnet.

Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hatte den Airport wegen der Covid-19-Pandemie am 10. April geschlossen. Der Provinzausschuss für übertragbare Krankheiten beschloss am Dienstag, den Flughafen für Flüge ab und nach Phuket zu öffnen.

Allen Passagieren wird empfohlen, sich ein bis zwei Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen einzufinden, um Zeit zu haben, sich den Gesundheitskontrollen zu unterziehen. Die Fluggäste müssen Gesichtsmasken tragen und ihre Körpertemperatur darf 37,3°C nicht überschreiten. Abfliegende Passagiere müssen die AOT-Flughafen-App (Android & iOS)und einreisende Fluggäste ein Formular mit persönlichen Daten ausfüllen.

Alle müssen mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen halten und die Anweisungen des Flughafens befolgen. Jeder Passagier kann maximal 350 Milliliter Händedesinfektionsgel mit an Bord nehmen. Die maximale Flüssigkeitsmenge an Bord, einschließlich des Handgels, beträgt für jede Person einen Liter.

Der Ausschuss berichtete weiter, dass es keine neuen Fälle von Covid-19 gab, so dass sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 227 beläuft. 223 Patienten haben sich erholt und wurden entlassen, drei starben. Ein Patient war an den Folgen eines Motorradunfalls gestorben. Derzeit sind keine Patienten mehr in Behandlung. Siebzehn Personen wurden am Montagabend in der Provinz wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre von 23 Uhr bis 3 Uhr morgens verhaftet.