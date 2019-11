Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.19

HUA HIN: Bei seinem Besuch in Hua Hin hat der stellvertretende Verkehrsminister Athirat Rattanaset der Stadt den Ausbau des Flughafens zugesichert.

Das Department of Airports plant ein neues Terminal, das in der Stunde bis zu 900 Passagiere aufnehmen kann. Derzeit liegt die Kapazität bei nur 300 Fluggästen. Die Start- und Landebahn soll um 45 Meter auf 2.100 Meter Länge erweitert werden. Vergrößert werden zudem die Parkflächen für Flugzeuge. Augenblicklich können zwei Maschinen vom Typ Boeing 737 parken, demnächst sollen gleichzeitig fünf B 737 parken können. Die Arbeiten sollen im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Gegenwärtig wickelt Hua Hins Airport nur einen internationalen Flug ab. Viermal in der Woche landet eine Boeing mit Touristen aus Kuala Lumpur. Künftig werden aber mit der Zunahme des Tourismus weitere internationale Flugverbindungen erwartet. Zumal die Regierung die Region von Hua Hin bis nach Chumphon als „Thai Riviera“ ausbauen und promoten will als touristische Alternative zu Phuket im Süden und Pattaya an der Ostküste.