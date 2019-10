Feuerwerkskörper nicht in Menschenmassen werfen

PHUKET: Polizei und Stadtverwaltung warnen die Bevölkerung, Feuerwerkskörper während des Vegetarierfestivals in Menschenmengen zu werfen, die entweder an den Straßenprozessionen teilnehmen oder die Straßen säumen.

Laut dem Polizeikommandeur der Provinz Phuket, Oberst Phakin Na-ranong, wird Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Monat und/oder mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Baht bestraft. Feuerwerkskörper dürften nur für rituelle Feierlichkeiten verwendet werden. In Bezug auf die Verwendung kleinerer, traditioneller Feuerwerkskörper warnt die Verwaltung, dass Vorsicht geboten sei und dass Feuerwerkskörper nur dort in Abständen abgefeuert werden sollten, in denen die Feierlichkeiten stattfinden.