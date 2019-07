Fahren ohne Führerschein: Touristen droht Haftstrafe

Touristen, die sich ohne gültigen thailändischen Führerschein hinters Steuer setzen und in eine Kontrolle geraten, droht einen Monat Haft oder ein Bußgeld in Höhe vo n 1.000 Baht. Foto: The Thaiger

PATTAYA: Seit Jahrzehnten wurde das Fahren ohne Führerschein in Pattaya als Kavaliersdelikt betrachtet. Ein Problem, das man für einen geringen Betrag aus der Welt schaffen konnte.

Das soll sich ab sofort ändern, denn das Strafmaß wurde drastisch erhöht. So soll das Lenken eines Fahrzeugs ohne gültige thailändische Fahrerlaubnis fortan mit einem Monat Haft oder einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Baht geahndet werden. Jedenfalls für ausländische Touristen, die sich mit einem gemieteten Motorroller, Motorrad oder Auto auf den Straßen des Seebads fortbewegen. Denn sie stehen im Fokus der Polizei, die angekündigt hat, die Zahl ihrer Kontrollpunkte massiv zu erhöhen.

Um das Problem an der Wurzel zu packen sollen gemäß Pol. Maj. Arut Sathanon fortan jedoch auch Motorradvermieter in die Pflicht genommen werden. Vermieten sie ein Zweirad an Touristen, die nicht Inhaber einer gültigen thailändische Fahrerlaubnis sind, droht ihnen eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Baht. Arut warnt sowohl ausländische Verkehrsteilnehmer als auch Motorradvermietungen, dass sich Pattayas neuer Polizeichef Pol. Col. Prawit Chorseng strikt an die Anweisungen der Zentrale der Königlich Thailändischen Polizei in Bangkok halten würde und sie fortan verstärkt mit Kontrollen der Behörden rechnen müssen. Gleichzeitig sollen auch getunte Zweiräder und Autos aus dem Verkehr gezogen werden.

Wie Pattayas lokaler TV-Sender Sophon Cable berichtet, sollen ausländische Gangs – vorwiegend aus dem Nahen Osten – den Stein ins Rollen gebracht haben, die vor allem nachts mit ihren getunten Motorrädern die Verkehrssicherheit im Seebad gefährden. Die strikte Umsetzung der Anweisungen aus Bangkok könnte jedoch auch Antwort auf einen Unfall mit Todesfolge in der Vorwoche sein, bei dem eine russische Touristin ums Leben kam. Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich zudem am frühen Mittwochmorgen, bei dem zwei thailändische Studentinnen von dem Motorrad eines arabischen Urlaubers erfasst und schwer verletzt wurden.