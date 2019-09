Exporte brechen im August um 4 Prozent ein

Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.19

BANGKOK: Im August gingen die Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent zurück. Laut dem Handelsministerium wurden Waren im Wert von 21,9 Milliarden US-Dollar verschifft, die Importe erreichten einen Wert von 19,8 Milliarden Dollar (-14,6 %).

In den ersten acht Monaten dieses Jahres brachen die Exporte um 2,2 Prozent ein. Dennoch hält das Ministerium für das Jahr 2019 an seinem Exportziel von 3 Prozent fest. Als Gründe für den Rückgang nennt das Ministerium die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, ein globales Überangebot an Agrarprodukten sowie die Aufwertung der Baht-Währung.

Zugenommen haben die thailändischen Exporte zu einigen Handelspartner wie die USA (+5,8%), Australien (+5,3%) und den Nahen Osten (+5,3%). Weniger Waren wurden nach China (-2,7%) sowie in die ASEAN-Region (-24,6%) verschifft. Der Handel mit landwirtschaftlichen und agroindustriellen Produkten ging um 4,4 Prozent zurück, bei Reis waren es 44,7 Prozent, bei Maniokprodukte 25,3 Prozent und Kautschuk 7,2 Prozent. Der Absatz von frischem, gefrorenem und verarbeitetem Obst legte um 26,8 Prozent zu. Der Export von Industrieprodukten ging um 1,9 Prozent zurück, weil vor allem weniger Autos nach Australien und in Länder Südostasiens gingen.