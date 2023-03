​Estland wählt ein neues Parlament

TALLINN: Überschattet von den Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine wählt Estland am Sonntag (ab 8.00 Uhr MEZ) ein neues Parlament. In dem baltischen EU- und Nato-Land sind gut 965.000 Wahlberechtigte aufgerufen, über die 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu abzustimmen. Bei der neunten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991 treten neun Parteien an. Keine davon dürfte eine absolute Mehrheit erhalten.

In Umfragen liegt die wirtschaftsliberale Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas vorn. Die seit 2021 als erste Frau an der Regierungsspitze Estlands stehende Kallas gilt als eine der resolutesten Unterstützer der Ukraine in Europa. Seit Russlands Angriff gehört die 45-Jährige zu den lautstärksten Befürwortern von EU-Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an Kiew. Entschieden forderte sie auch eine Stärkung der Nato-Ostflanke.

Kallas gilt Meinungsforschern zufolge als bevorzugte Kandidatin der 1,2 Millionen Esten für den Chefposten in der Regierung in dem an Russland grenzenden Ostseestaat. Ob sich ihr Dreierbündnis mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa an der Macht halten kann, ist aber unklar - es könnte seine parlamentarische Mehrheit verlieren.

Mögliche Koalitionen nach der Wahl dürften besonders vom Abschneiden der beiden Oppositionskräfte - der rechtspopulistischen Partei EKRE und der linksgerichteten Zentrumspartei - bestimmt werden. Schon vor der Abstimmung zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.

Eine Besonderheit der Wahl ist die Möglichkeit zur Stimmabgabe über das Internet, die Estland 2005 als erstes Land in Europa eingeführt hatte. Bereits vor dem eigentlichen Wahltag setzten dieses Mal mehr als ein Viertel der Wähler ihr Kreuzchen online.