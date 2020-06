Ermittler suchen nach Leiche eines Opfers von Serientäter Fourniret

VILLE-SUR-LUMES: Französische Ermittler suchen in Ostfrankreich nach der Leiche eines Opfers des verurteilten Serienmörders Michel Fourniret. Ermittler durchsuchten am Dienstag ein Haus seiner Schwester in der Gemeinde Ville-sur-Lumes im Département Ardennes, wie die Nachrichtenplattform «Franceinfo» berichtete.

Der heute 78-Jährige sei mehrmals dort gewesen, sagte der Anwalt der Familie der 2003 verschwundenen Estelle Mouzin, Didier Seban. Medienberichten zufolge hatte Fourniret im März auch den Mord an der damals Neunjährigen gestanden. Er gab demnach an, sich an Details der Tat nicht mehr erinnern zu können - auch nicht daran, wo die Leiche begraben sei.

Fourniret, von Medien auch «Monster der Ardennen» genannt, und seine Ex-Frau waren bereits im Mai 2008 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Fourniret hatte mehrere junge Mädchen und Frauen in Frankreich und Belgien entführt, vergewaltigt und ermordet. Seine frühere Frau half ihm dabei.

Die Suche nach der Leiche sei zunächst nicht erfolgreich gewesen, sagte Seban. Es sei jedoch noch nicht alles überprüft worden. Die Hausdurchsuchung sei ein erster Schritt. Dabei kämen unter anderem Radargeräte und Drohnen zum Einsatz. In den kommenden Tagen werden die Ermittler Seban zufolge noch an weiteren Orten im Grenzgebiet zu Belgien suchen. Unter anderem auch in der Nähe des Ardennenschloss Sautou, wo bereits 2004 die Leichen zweier Opfer Fournirets gefunden wurden.