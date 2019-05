Foto: The Thaiger

PHUKET: Erleichterung machte sich auf Phuket breit, als Anfang Mai der erste, langersehnte Regen niederging. Ein Wolkenbruch in der Nacht vom 4. Mai sorgte nicht nur für angenehme Abkühlung, sondern auch für rund 80 Millimeter Niederschlag.

Da die Wasserreserven in den Stauseen der Insel wegen des monatelangen Ausbleiben des Regens auf ein besorgniserregendes, niedriges Level sanken, wurden große Teile der bekannten Urlaubs­insel bereits von der Armee mit Tankwagen mit dem kostbaren Nass versorgt. Um die knappen Ressourcen zu schonen, hatte das Wasserwerk der Provinz (PWA) bereits mehrere Wochen den Wasserdruck gesenkt. Nach Aussage der PWA soll dieser nach den jüngsten Niederschlägen in 90 Prozent der Gebiete der Insel wieder normalisiert werden. Lediglich in höherliegenden Gegenden könnte es noch zu Beeinträchtigungen kommen. Alle drei Wasserreservoire des Eilands führen weniger als 10 Prozent ihrer Kapazität, weshalb der Monsunzeit entgegengefiebert wird wie nur selten zuvor.