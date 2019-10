Entführte Kinder mussten Rosen verkaufen

PHUKET: Die Immigration hat eine Kambodschanerin wegen Menschenhandels festgenommen. Sie soll Kinder im Alter zwischen 13 und 16 Jahren gezwungen haben, in Phuket an ausländische Touristen Rosen zu verkaufen.

Laut dem stellvertretenden Chef der Immigration, Generalmajor Pornchai Kuntee, hat die 24-Jährige zwei kambodschanische Kinder von ihren Eltern entführt und sie dann gezwungen, im Rotlichtviertel von Patong Rosen, Sonnenbrillen und andere Waren an Touristen zu verkaufen. Die Kinder hätten täglich von 8 bis 21 Uhr arbeiten und am Ende des Tages mindestens 2.000 Baht einnehmen müssen. Wenn sie diesen Betrag nicht erreichten, wurden sie geschlagen. Das Geld wurde von den Menschenhändlern eingesackt, und die Kinder in einem Haus in Patong eingesperrt, wenn sie nicht arbeiteten. Der Kambodschanerin wird wegen mehrerer Straftaten angeklagt, darunter Menschenhandel, rechtswidrige Inhaftierung von Minderjährigen und Zwang zur Arbeit von Minderjährigen. Generalmajor Pornchai fügte hinzu, die Polizei suche nach weiteren Mitgliedern der Bande, nach drei Kambodschanern. Kinder, die Blumen an ausländische Urlauber verkaufen, sind in Gegenden für Touristen anzutreffen, wie der Khao San Road in Bangkok und der Walking Street in Pattaya.