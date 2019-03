Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

PHUKET: Ein 70-jähriger Engländer verunglückte am Montagnachmittag auf der Saiyuan Road tödlich, als sein Motorrad erst gegen einen Pick-up und dann gegen einen Strommast prallte.

Der Ausländer erlitt schwere Verletzungen und wurde an der Unfallstelle reanimiert. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Krankenhaus Chalong und später in das Hospital Vachira Phuket, wo er seinen Verletzungen erlag. Der 27-jährige Pick-up-Fahrer sagte aus, er habe seine Fahrt verlangsamt, um rechts in die Soi Pattana abzubiegen. In diesem Moment habe der Engländer auf seinem Motorrad seinen Wagen rechts überholen wollen. Dann sei es zum Aufprall gekommen. Der Unfall passierte auf einer Straße, auf der das Überholen verboten ist.