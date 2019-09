Von: Djero Holandan | 08.09.19

PHUKET: Unter dem offiziellen Namen Klong Katha wurde vor nunmehr zwei Jahren das neue Wasser-Reservoir in Chalong fertiggestellt. Es liegt in einer Talsenke, in der früher Zinn gewonnen wurde, erkennbar an den stufenförmigen Abbauterrassen, die jetzt vom Wasser verdeckt sind. Erste Bilder der in Betrieb genommen Anlage zeigten ein paar feuchte Stellen auf dem Grund und ein kümmerliches, nicht ernst zu nehmendes Rinnsal, das von den Bergen der Umgebung in das riesige Sammelbecken hinein träufelte.