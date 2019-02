Von: Björn Jahner | 24.02.19



PATTAYA: Die Begegnung mit Elefanten zählt ohne Frage zu den unvergesslichen Urlaubserlebnissen in Thailand. Erfreulicherweise verzichten immer mehr Touristen aus Tierschutzgründen auf das Reiten der Dickhäuter, ein Trend, dem auch immer mehr Elefantencamps Folge leisten.

So auch das „Elephant Jungle Sanctuary“ in Sattahip nahe Pattaya, das sich die nachhaltige und ethische Behandlung von Elefanten auf die Fahne geschrieben hat. Statt auf ihnen zu reiten, können die Besucher die grauen Riesen in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, sie baden und von Hand füttern. Englischsprachige Guides bieten den Besuchern einen Einblick in das Verhalten und die persönliche Geschichte der Tiere.



Angeboten werden ein Vormittagsprogramm von 6.30 bis 12.30 Uhr und ein Nachmittagsprogramm von 12.30 bis 17.30 Uhr. Beide Ausflugspakete beinhalten den Transfer zwischen Unterkunft und Elefantendorf, zwei thailändische Mahlzeiten sowie Trinkwasser und Futter für die Elefanten.Wer die Tiere intensiver kennenlernen möchte kann auch mehrtägige Aufenthalte mit Übernachtung sowie Workshops in der Herstellung von Papier aus Elefantendung buchen Infos: https://elephantjunglesanctuary.com/pattaya.