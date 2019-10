PATTAYA: Die Stadt Pattaya unterstützt die Umweltkampagne der Regierung Prayut Chan-o-chas, die darauf abzielt, das Plastikmüllaufkommen in Thailand drastisch zu senken.

Da achtlos entsorgte Einwegplastiktüten eine zunehmende Gefahr für Natur und Tierwelt darstellen, fordert die City Hall Einzelhändler und alle weiteren relevanten Sektoren auf, ab dem 1. Januar 2020 die Gratis-Abgabe von Einwegplastiktüten einzustellen. Erste Schritte wurden bereits zum Jahresanfang mit der Aufforderung an den Einzelhandel eingeleitet, am Thailand Environment Day am 4. eines jeden Monats auf die Abgabe von Plastiktüten zu verzichten und stattdessen Stoffbeutel an staatliche Krankenhäuser zu spenden, mit denen Patienten ihre Medikamente nach Hause tragen können. Mehr als 8.000 Stoffbeutel wurden bereits an die Hospitäler verteilt. Für großes Aufsehen sorgte schließlich der traurige Tod des Baby-Dugong Mariam. So hatte die Autopsie zum Ergebnis, dass der Dickdarm des Meeresbewohners durch Plastikabfälle komplett verstopft war.