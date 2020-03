Von: Björn Jahner | 22.03.20

Am Thapae Gate wurde die Bevölkerung mit einer unterhaltsamen Marketingveranstaltung über die „We Love Chiang Mai“-Kampagne informiert. Foto: The Public Relations Department Region 3 Chiang Mai



CHIANG MAI: Um das brachliegende Tourismusgeschäft in Chiang Mai in Folge von Coronavirus, hoher Luftverschmutzung, Baht-Aufwertung und inländischer Wirtschaftsflaute anzukurbeln, hat das Gouverneursbüro der Nord-Metropole in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Sportminis­terium, der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und mehreren Gruppen die Kampagne „We Love Chiang Mai“ lanciert, die der Öffentlichkeit mit einer Großveranstaltung am Thapae Gate vorgestellt wurde.

Sie verfolgt das Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken, die Attraktivität Chiang Mais hervorzuheben und Einwohner, Geschäftsleute und Touristen daran zu erinnern, dass Chiang Mai ein Reiseziel von Weltklasse ist. Mit der Kampagne sollen auch Investitionen angeregt werden und die Dienstleistungen und Produkte der sich an der Aktion beteiligenden Unternehmen mit Rabatten und Spezialangeboten beworben werden. So bieten Hotels, Spas, Autovermietungen und viele andere tourismusbezogene Unternehmen unter dem Motto „We Love Chiang Mai Best Deals“ Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent auf verschiedene Waren und Dienstleistungen an.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: We Love Chiang Mai.