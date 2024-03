Die Angehörigen der Opfer legen während eines Gedenkgottesdienstes in Tempi, nahe der Stadt Larissa, Kerzen und Blumen an der Unglücksstelle ab. Foto: epa/Apostolis Domalis

ATHEN: Zwei Züge stoßen frontal zusammen, 57 Menschen kommen ums Leben: Das schwere Zugunglück vor einem Jahr in Griechenland ist noch längst nicht aufgearbeitet. Im Zentrum der Kritik steht die Politik.

Gut ein Jahr nach dem schweren Zugunglück in Griechenland mit 57 Toten wirft die Opposition der Regierung Versäumnisse bei der Aufklärung des Unfalls vor. Sie hat deshalb ein Misstrauensvotum gegen die konservative Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis beantragt. Alle Oppositionsparteien haben erklärt, dafür stimmen zu wollen.

Der Vorwurf: Die Regierung habe unmittelbar nach dem Unglück Funkgespräche zwischen den Lokführern und einem Bahnhofvorsteher an die Presse durchsickern lassen. Diese seien so manipuliert worden, dass das Unglück allein auf Fehler des zuständigen Bahnhofchefs, also auf menschliches Versagen, zurückzuführen sei. Das sei geschehen, um Mängel und Versäumnisse des gesamten Systems der griechischen Bahnen und der Verantwortlichen im Verkehrsministerium zu verschleiern.

Die Regierung wies diese Vorwürfe zurück und argumentierte, der Bahnhofvorsteher habe später selbst ausgesagt, den entscheidenden Fehler begangen zu haben. Bei dem Unglück war ein Güterzug mit einem Intercity in der Nähe der mittelgriechischen Stadt Larisa zusammengestoßen.

Das Zugunglück in der Nacht des 28. Februar 2023 erschütterte das Land. Viele der Opfer waren Studenten, die nach einem Feiertag auf dem Rückweg zu den Hochschulen waren. Die Aufarbeitung zeigte, dass der Zustand des Bahnnetzes desolat und die Sicherheitsvorkehrungen schlecht waren. Wann das Geschehen vor Gericht aufgearbeitet wird, ist bislang noch unklar.

Viele Menschen in Griechenland machen die Politik der vergangenen Jahrzehnte dafür verantwortlich. Fürchten müssen Mitsotakis und seine Nea Dimokratia (ND) das Misstrauensvotum dennoch nicht. Die Partei verfügt über eine bequeme Mehrheit von 158 Mandaten im Parlament mit 300 Sitzen. Die Abstimmung soll am Donnerstag gegen Mitternacht Ortszeit (23.00 MEZ) stattfinden.