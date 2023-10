Drohne geht nahe israelischer Grenze nieder

Gesamtansicht des Grenzverlaufs zwischen Ägypten und Israel im Badeort Taba am Roten Meer. Foto: epa/Khaled Elfiqi

KAIRO: Im ägyptischen Ort Taba ist nahe der Grenze zu Israel eine Drohne niedergegangen. Sechs Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der ägyptischen Armee am Freitag. Eine «anonyme gelenkte Drohne» sei Freitag früh in Nähe des Krankenhauses von Taba niedergegangen. «Der Vorfall wird von einem Sonderausschuss der betroffenen Behörden untersucht», teilte der Sprecher mit.

Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News hatte vorher dagegen von einer Rakete berichtet und eine mögliche Reaktion nicht ausgeschlossen. «Sobald die Verantwortlichen hinter dem Raketenangriff feststehen, stehen alle Optionen zur Verfügung, um damit umzugehen», berichtete der Sender unter Berufung auf einen Regierungsverteter. Ägypten behalte sich das Recht vor, zu reagieren.

Israels Armee erklärte, die Drohne sei aus «Nähe des Roten Meers» gekommen. Israelische Kampfjets seien schnell in die Gegend beordert worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari laut israelischen Medien. Israel werde mit Ägypten und den USA an einer «verstärkte Verteidigung gegen Bedrohungen aus Nähe des Roten Meers» arbeiten.

Der Verdacht richtete sich gegen die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen, die vom Süden der Arabischen Halbinsel mutmaßlich Ziele in Israel angriffen. Die Rebellen werden vom Iran unterstützt. Die Huthis haben ihr Waffenarsenal in vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und immer wieder Ziele unter anderem in Saudi-Arabien getroffen. Sie verfügen nach eigenen Angaben über Drohnen und Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2500 Kilometern und haben Israel zuvor auch mit Angriffen auf die Städte Tel Aviv und Eilat gedroht.

Ein Zerstörer der US-Marine hatte vor einer Woche im Roten Meer drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgeschossen, die die Huthi-Rebellen nach US-Angaben gestartet hatten. Diese hätten «potenziell in Richtung Israel» fliegen sollen.

Etwa 70 Kilometer weiter südlich von Taba fiel im ägyptischen Ort Nuwaiba am Freitag ein «seltsames Objekt» vom Himmel, wie Al-Kahira News berichtete. Örtliche Medien mutmaßten, es handle sich um das Geschoss eines israelischen Flugzeugs nach dem Drohnen-Vorfall weiter nördlich.