Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

ALGIER (dpa) - Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika wird am kommenden Sonntag zu medizinischen Untersuchungen in die Schweiz reisen. Es handele sich um einen «regulären medizinischen Kontrollbesuch», teilte das algerische Präsidialamt am Donnerstag mit. Über den Gesundheitszustand des 81-jährigen Präsidenten wird seit längerem spekuliert.

Eigentlich hätte Bouteflika am Sonntag die neue Große Moschee von Algier eröffnen sollen. Er hatte erst vor kurzem angekündigt, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit erneut für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen. Algerien wählt Mitte April einen neuen Präsidenten.

Bouteflika sitzt seit 2013 im Rollstuhl und tritt kaum noch öffentlich in Erscheinung. In der Vergangenheit musste er mehrfach Staatsbesuche, unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel, aus gesundheitlichen Gründen absagen. Nachdem Bouteflika seine Kandidatur offiziell verkündet hatte, kam es in den vergangenen Tagen zu Protesten gegen die fünfte Amtszeit des amtierenden Präsidenten.