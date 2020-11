Algerier stimmen über Verfassungsänderungen ab

ALGIER: Mehr als anderthalb Jahre nach dem Rücktritt von Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika stimmt Algerien am Sonntag über Verfassungsänderungen ab. Befürworter sehen in den Reformen einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gegner beklagen hingegen eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie. Rund 24 Millionen Algerier sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Erste Ergebnisse werden am Montag erwartet.

Bouteflika hatte im April vergangenen Jahres nach wochenlangen Massenprotesten sein Amt aufgegeben. Er war 20 Jahre an der Macht. Die Proteste richteten sich damals gegen die gesamte politische Elite um den altersschwachen Staatschef. Sein im Dezember gewählter Nachfolger Abdelmadjid Tebboune versprach Reformen. Auch danach kam es in dem nordafrikanischen Land weiter zu Anti-Regierungsprotesten.

Die Verfassungsänderungen begrenzen unter anderem die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Wahlperioden von jeweils fünf Jahren. Sie räumen dem Staatsoberhaupt jedoch auch die Befugnis ein, wichtige Spitzenposten zu besetzen. Unter anderem aus diesem Grund wollen Anhänger der Protestbewegung die Abstimmung boykottieren.

Tebboune selbst befindet sich derzeit zur medizinischen Behandlung in Deutschland. Der Mitte 70-Jährige hatte sich wegen des Verdachts auf Corona-Infektionen bei mehreren seiner Berater freiwillig in Quarantäne begeben. Einige Tage später war er in ein Militärkrankenhaus in Algier verlegt. Die Regierung macht keine Angaben dazu, ob er ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert ist.