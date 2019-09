Die High-Speed-Bahn nach Korat kommt 2023

Von: Björn Jahner | 05.09.19

Im Jahr 2023 soll der erste Abschnitt der High-Speed-Strecke zwischen Thailand und China in Betrieb genommen werden. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Der erste Abschnitt der geplanten 873 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Thailand und China soll im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden.

Dabei handelt es sich um den 252 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bangkok und Nakhon Ratchasima. Während Thailand die Gesamtkosten für den Bau des ersten Abschnitts der High-Speed-Trasse in Höhe von 179 Milliarden Baht trägt, liefert China das Streckendesign sowie die Züge und Waggons. Das Projekt ist Teil des geplanten chinesischen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Südostasien, das Kunming im Südwesten von China mit Singapur verbinden wird. Der zweite Streckenabschnitt soll von Nakhon Ratchasima weiter bis nach Nong Khai an der Grenze zu Laos führen. In Thailands Nachbarland erfolgt der Bau des dritten Abschnitts bis in die Volksrepublik.

Der amtierende Gouverneur der thailändischen Staatsbahn (SRT) gab am Dienstag bekannt, dass die Verträge derzeit abgeschlossen und noch vor Ende des Jahres unterzeichnet werden. Ebenfalls die Verträge für die geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang in Bangkok und U-Tapao in der Nähe von Pattaya in der Provinz Rayong. Die Züge werden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h verkehren.