BANGKOK: Das Tourismusministerium hat zugesagt, bis Oktober die erste Gruppe internationaler Touristen nach Thailand zu bringen, mit Bangkok als Hauptreiseziel. Und es hat Tourismusunternehmen aufgefordert, sofort Marketingpläne aufzustellen.

„Reiseveranstalter können jetzt damit beginnen, um potentielle Kunden über das spezielle Touristenvisum (STV) für Pauschalreisen mit langem Aufenthalt zu werben, während sich Touristen an das Auslandsbüro der thailändischen Tourismusbehörde wenden können, um weitere Informationen über Reisepläne zu erhalten. Urlauber können jetzt die Dienste von Reiseveranstaltern oder der Thailand Longstay Company in Anspruch nehmen", erläuterte der Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn.

Wichtig sei, dass die Touristen den thailändischen Konsularbeamten alle erforderlichen Dokumente bezüglich ihrer Reiseroute zur Verfügung stellten, einschließlich der Zahlung für eine alternative staatliche Quarantäne (ASQ) oder eine alternative lokale staatliche Quarantäne (ALSQ), Unterkunft nach der Quarantäne, Charterflüge oder Buchungen für Privatjets, ein Covid-free-Zertifikat sowie eine Reise- und Krankenversicherung. Sobald das Außenministerium alle Dokumente genehmigt habe, würde es den Touristen ein Berechtigungszertifikat (COE) und ein STV ausstellen.

„Wenn das Visumverfahren rechtzeitig abgeschlossen werden kann, können Touristen das Land bis zum 1. Oktober per Charterflug oder Privatjet besuchen", so Phiphat. In Bangkok werden die ersten Besucher eine 14-tägige Quarantäne durchlaufen, da die Stadt über genügend ASQ-Einrichtungen verfügt, die sich im Umgang mit Ausländern bewährt haben. Während der ersten Phase der Wiedereröffnung werden internationale Flüge auf drei Flüge pro Woche mit 100 Touristen pro Flug oder 1.200 Touristen pro Monat beschränkt sein, teilte das Centre for Covid-19 Situation Administration.

Wenn die Wiedereröffnug im ersten Monat reibungslos verläuft, ohne einen weiteren Covid-19-Ausbruch auszulösen, will die Regierung in der nächsten Phase die Beförderungskapazität erhöhen.