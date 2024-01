PISTOIA: Es hätte ein fröhliches Fest werden sollen. Dann stürzt bei einer Hochzeit in Italien die Decke ein. Die Bilanz: mindestens 35 Verletzte. Für das Brautpaar beginnt die Hochzeitsnacht in der Notaufnahme.

Bei einer Hochzeitsfeier in der Toskana sind am Samstagabend mindestens 35 Menschen durch eine einstürzende Decke verletzt worden. Sechs Teilnehmer der Festgesellschaft in der mittelitalienischen Gemeinde Pistoia mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörden mitteilten. Das Unglück ereignete sich in einem ehemaligen Kloster, das heute für Veranstaltungen genutzt wird. Die Decke im Erdgeschoss brach ein, während das Hochzeitspaar und seine Gäste im ersten Stock tanzten. Viele Tänzer krachten dadurch ein Stockwerk tiefer nach unten.

Vermutet wird, dass die etwa vier Meter hohe Decke unter der Last der Feiernden zusammenbrach. Das frisch verheiratete Paar - ein Italiener und eine US-Amerikanerin, beide 26 Jahre alt - ist ebenfalls unter den Verletzten. Die zwei konnten das Krankenhaus aber bereits gegen Mitternacht wieder verlassen. Der Mann, Paolo Mugnaini, sagte: «Wir hatten große Angst. Die Hochzeitsnacht hat für uns in der Notaufnahme begonnen.»

Insgesamt nahmen an der Hochzeit mehr als 150 Menschen teil. Manche hatten das Fest zum Zeitpunkt des Unglücks aber schon verlassen. Etwa 60 Teilnehmer, vor allem jüngere Leute, wurden ärztlich versorgt. Mehr als die Hälfte davon wurde nach Angaben der Behörden in Krankenhäuser gebracht. Darunter waren auch mehrere Kinder. In Lebensgefahr war niemand.

Bei der Gaststätte handelt es sich um ein ehemaliges Franziskanerkloster namens Convento di Giaccherino aus dem 15. Jahrhundert. Heute finden dort Hochzeiten und andere private oder geschäftliche Veranstaltungen statt. In der Decke prangt nun ein riesiges Loch. Der Boden des Festsaals war über und über mit Trümmern bedeckt. Die Rettungskräfte waren mit mehr als hundert Helfern im Einsatz.