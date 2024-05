Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.05.24 | Überblick

Macron zu Staatsbesuch in Deutschland erwartet

BERLIN: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beginnt am Sonntag einen knapp dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist der erste Besuch dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Macron wird gegen 14.00 Uhr in Berlin eintreffen und dann zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Demokratiefest im Regierungsviertel zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz besuchen. Daran schließen sich die Begrüßung mit militärischen Ehren, politische Gespräche, eine Pressekonferenz, ein Gang durchs Brandenburger Tor und am Abend ein Staatsbankett im Schloss Bellevue an.

Thüringen wählt Landräte, Bürgermeister und Kommunalparlamente

ERFURT: Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für weitere Wahlen in diesem Jahr in Thüringen. Rund 1,74 Millionen Thüringer entscheiden an diesem Sonntag über die Besetzung von Rathäusern, Landratsämtern sowie einer Vielzahl von Kommunalparlamenten. Dabei geht es auch darum, ob die CDU ihre traditionelle Rolle als dominierende Kommunalpartei behaupten und sich für die Landtagswahl im September in Stellung bringen kann.

Stichwahl um Präsidentenamt in Litauen: Amtsinhaber favorisiert

VILNIUS: Litauen wählt an diesem Sonntag in einer Direktwahl ein neues Staatsoberhaupt. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte entscheiden bei einer Stichwahl, wer für die nächsten fünf Jahre das höchste Staatsamt in dem baltischen EU- und Nato-Land übernimmt, das an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie Russlands engen Verbündeten Belarus grenzt. In dem Abstimmungsduell treten der favorisierte Amtsinhaber Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte gegeneinander an.

Regierungschefs Chinas und Japans besuchen für Dreier-Gipfel Südkorea

SEOUL: Einen Tag vor einem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeoul werden die Ministerpräsidenten Japans und Chinas, Fumio Kishida und Li Qiang, an diesem Sonntag in Seoul erwartet. Geplant sind zunächst bilaterale Gespräche Yoons mit den beiden Gästen. Dabei soll es auch um die Vorbereitung des Dreier-Treffens am Montag gehen. Es ist der erste gemeinsame Gipfel der drei ostasiatischen Wirtschaftsmächte seit viereinhalb Jahren. Ziel ist es, die trilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen einschließlich der Wirtschaft und des Handels zu verbessern.

Seit 50 Jahren auf der Bühne - Roland Kaiser mit großer Jubiläumstour

BAD SEGEBERG: Mit einer großen Jubiläumstournee feiert Schlagersänger Roland Kaiser, dass er seit 50 Jahren erfolgreich auf den Bühnen dieses Landes unterwegs ist. Die Tour «RK50 - 50 Jahre - 50 Hits - Die große Tournee zum 50. Bühnenjubiläum» startet am Sonntag (18.00 Uhr) in Bad Segeberg. Dort will der 72-Jährige im Rund der Kalkberg-Arena seine Fans mit exakt 50 Hits aus seiner Karriere begeistern.

Fünf Tage Thüringen: Nagelsmann startet EM-Vorbereitung

BLANKENHAIN: Die Heim-EM beginnt für Julian Nagelsmann in einem abgeschiedenen Golf-Resort in Thüringen. In ländlicher Idylle begrüßt der Bundestrainer die Fußball-Nationalspieler am Sonntag in der Nobelunterkunft am Rande von Blankenhain. Am Nachmittag und frühen Abend werden Torwart Manuel Neuer und seine Kollegen dort erwartet. Bis zum kommenden Freitag bereitet Nagelsmann seinen Kader südlich von Weimar auf das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli vor.

Leclerc startet als Favorit in Formel-1-Rennen in Monaco

MONACO: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc startet von der Pole Position als Favorit in den Großen Preis von Monaco. Der 26-Jährige hofft am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf den ersten Sieg in seiner Heimatstadt. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat als Sechster in der Startaufstellung deutlich schlechtere Aussichten, seinen Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen.

French-Open-Start mit sechs deutschen Tennisprofis

PARIS: Zum Auftakt der French Open an diesem Sonntag kämpfen sechs deutsche Tennisprofis um den Einzug in die zweite Runde. Daniel Altmaier bekommt zum Auftakt im Stade Roland Garros mit dem Serben Laslo Djere zu tun, Maximilian Marterer misst sich mit dem Australier Jordan Thompson. Bei den Frauen muss Laura Siegemund für das Weiterkommen die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin bezwingen. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria spielt gegen die Dänin Clara Tauson. Nach dem Überstehen der Qualifikation treten Jule Niemeier gegen die Chinesin Xinyu Wang und Eva Lys gegen Caroline Garcia aus Frankreich an.