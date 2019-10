Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

Polen wählt neues Parlament - Mehrheit für Regierungspartei erwartet

WARSCHAU (dpa) - In Polen sind am Sonntag mehr als 30 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Nach Umfragen wird erwartet, dass die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stärkste Kraft bleibt. Sie geht mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki als Spitzenkandidat ins Rennen. Ob die erwartete Mehrheit für die PiS zur Regierungsbildung ausreichen wird, ist dagegen noch nicht klar. Zur absoluten Mehrheit werden 231 der 460 Abgeordnetenmandate benötigt.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer beim Unions-Nachwuchs

SAARBRÜCKEN (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird am Sonntag (10.00 Uhr) beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Saarbrücken erwartet. Die Parteichefin und Verteidigungsministerin steht wegen schlechter Umfragewerte unter Druck. Mit Spannung wird beobachtet werden, wie ihre Rede beim Parteinachwuchs ankommt und ob es offene Kritik gibt. Seit Freitag haben sich mögliche Rivalen im Schaulaufen um die Kanzlerkandidatur bei dem JU-Kongress die Klinke in die Hand gegeben.

Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin

BERLIN (dpa) - Die Initiative «Unteilbar» hat für Sonntag gemeinsam mit anderen Gruppen zu einer Demonstration gegen Antisemitismus und Rassismus in Berlin aufgerufen. Die Veranstalter haben 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll um 13.00 Uhr am Bebelplatz im Stadtzentrum starten. Damit wollen die Organisatoren auf den antisemitischen Anschlag in Halle reagieren.

Macron und Merkel beraten sich vor deutsch-französischem Ministerrat

PARIS (dpa) - Vor dem deutsch-französischen Ministerrat empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag in Paris. Bei ihrem Arbeitsessen im Élyséepalast (19.00 Uhr) wird es um die Vorbereitung des Ministerrats am Mittwoch in der südwestfranzösischen Stadt Toulouse gehen. Es soll außerdem über das Treffen des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs der EU mit dem Thema Brexit (17./18.10) gesprochen werden.

Stichwahl um Präsidentenamt in Tunesien

TUNIS (dpa) - Im Ringen um das Präsidentenamt in Tunesien treten am Sonntag zwei politische Außenseiter in einer Stichwahl gegeneinander an. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in dem nordafrikanischen Land waren die etablierten Parteien abgestraft worden. Nun treten der Juraprofessor und Verfassungsrechtler Kais Saied und der Medienmogul Nabil Karoui gegeneinander an. Karoui saß wegen Verdachts der Steuerhinterziehung und Korruption in Untersuchungshaft, kam nach einer Beschwerde aber auf freien Fuß.

Ungarn wählt neue Bürgermeister und Gemeindevertretungen

BUDAPEST (dpa) - In Ungarn werden am Sonntag neue Bürgermeister und Gemeindevertretungen gewählt. Umkämpft ist vor allem der Posten des Oberbürgermeisters von Budapest. Nach letzten Umfragen dürften sich Amtsinhaber Istvan Tarlos von der Regierungspartei Fidesz und Gabor Karacsony, der gemeinsame Kandidat der Opposition, ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Die Opposition hofft darauf, mit gemeinsamen Kandidaten zumindest in Großstädten die Dominanz der vom rechts-nationalen Ministerpräsidenten Orban geführten Fidesz zu brechen.

Oberbürgermeisterwahl nach rechtem Terror in Halle

HALLE (dpa) - Überschattet vom Terroranschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge wird am Sonntag in Halle der Oberbürgermeister neu gewählt. Nach dem Anschlag vom Mittwoch waren viele Wahlkampfaktionen abgesagt worden. «In einer solchen Zeit ist kein Platz für bunten Wahlkampfendspurt», sagte der gemeinsame Kandidat von SPD, Grünen und Linken, der Linken-Abgeordnete Hendrik Lange. Auch der von der CDU unterstützte FDP-Politiker Andreas Silbersack passte seinen Wahlkampf an. Er mahnte dazu, es müsse konsequent gegen Rechtsextremismus vorgegangen werden.

Löw-Elf plant in Estland mit drei Punkten in der EM-Qualifikation

TALLINN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag (20.45 Uhr) in Tallinn gegen Estland drei weitere Punkte in der EM-Qualifikation fest eingeplant. Nach dem 8:0 im Hinspiel ist das Team von Joachim Löw klarer Favorit, auch wenn die Auswärtspartie für den Bundestrainer «kein Selbstläufer» ist. In Gruppe C liegt Deutschland im Kampf um zwei direkte EM-Tickets gleichauf mit den Niederlanden und Nordirland. «Wir dürfen uns keine Punktverluste mehr leisten», mahnte Löw.

Formel 1 vor Doppelschicht in Japan

SUZUKA (dpa) - Die Formel 1 steht vor einer Doppelschicht in Suzuka. Nach der Verlegung der Qualifikation wegen des Taifuns «Hagibis» auf den Rennsonntag müssen Ferrari-Star Sebastian Vettel und seine Fahrerrivalen in Japan gleich zweimal ran: Wenn es die Wetterbedingungen auf dem Suzuka Circuit zulassen, sollen die Piloten um 3.00 Uhr deutscher Zeit zunächst um die besten Startplätze kämpfen - und um 7.10 Uhr soll dann der fünftletzte Grand Prix der Saison beginnen.

Voss und Dauser hoffen zum Abschluss der Turn-WM auf Medaillen

STUTTGART (dpa) - Zum Abschluss der 49. Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart machen sich die deutschen Asse Sarah Voss und Lukas Dauser Hoffnungen auf eine Medaille. Die 19 Jahre alte Kölnerin tritt im Gerätefinale am Schwebebalken gegen die Weltelite an. Der in Berlin trainierende Unterhachinger Dauser geht als Bester des Vorkampfes in das Finale am Barren. Rund 100.000 Besucher kamen nach Angaben der Organisatoren zu den insgesamt 14 WM-Entscheidungen.