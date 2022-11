Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.22 | Überblick

Präsidentenwahl in Kasachstan: Tokajew tritt letztmalig an

ASTANA: Mehr als zehn Monate nach blutigen Unruhen in der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien beginnt dort an diesem Sonntag die Präsidentenwahl. Der 69-jährige Kassym-Schomart Tokajew tritt zum letzten Mal an. Er will sich nach einer Verfassungsänderung für sieben Jahre ins Amt wählen lassen. Bisher lag die Amtszeit bei fünf Jahren. Die anderen fünf zugelassenen Kandidaten gelten als aussichtslos. Tokajew hat nach den Ausschreitungen vom Januar, bei denen mehr als 200 Menschen starben, eine Verfassungsänderung durchgezogen und Reformen begonnen.

WM in Katar startet - Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Ecuador

AL-CHAUR: Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt am Sonntag mit dem ersten Auftritt des Gastgebers. Die Nationalmannschaft des arabischen Landes bestreitet im Al-Bait Stadion gegen Ecuador das Eröffnungsspiel (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). Zuvor soll das Turnier mit einer halbstündigen Show offiziell eröffnet werden. Der Gastgeber steht unter anderem wegen der Menschenrechtslage seit Jahren in der Kritik.

Vettel bestreitet in Abu Dhabi sein letztes Formel-1-Rennen

ABU DHABI: Sebastian Vettel beendet beim Formel-1-Rennen von Abu Dhabi seine große Karriere. Der viermalige Weltmeister bestreitet am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den letzten Grand Prix seiner Karriere. Vettel geht von Startplatz neun ins Rennen und kann sich damit Hoffnungen auf einige Punkte auf dem Yas Marina Circuit machen. Hier wurde er auch 2010 erstmals Weltmeister. Von der Pole Position geht der längst als Weltmeister feststehende Max Verstappen ins letzte Saisonrennen.