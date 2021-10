Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.10.21 | Überblick

Präsidentenwahl in zentralasiatischer Republik Usbekistan

TASCHKENT: Mehr als 21 Millionen Menschen sind am Sonntag (24. Oktober) in Afghanistans großem Nachbarland Usbekistan zur Präsidentenwahl aufgerufen. In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik wird mit einem haushohen Sieg des 64 Jahre alten Amtsinhabers Schawkat Mirsijojew gerechnet. Neben dem Staatschef sind drei weitere Kandidaten und eine Bewerberin zugelassen.

Autorin Tsitsi Dangarembga bekommt Friedenspreis

FRANKFURT/MAIN: Die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe wird am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die 62-Jährige sei «nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur», hatte der Stiftungsrat zur Begründung erklärt.

Köln hofft auf Heimsieg gegen Leverkusen - Stuttgart fordert Union

BERLIN: Im Rhein-Derby der Fußball-Bundesliga hofft der 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) auf seinen Heimvorteil. Das Team von Trainer Steffen Baumgart ist zu Hause noch ungeschlagen, aber die Bayer-Elf hat noch kein Auswärtsspiel verloren. Der zuletzt von Corona-Infektionen und Verletzungen geplagte VfB Stuttgart will mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr) seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigen.

Auftakt für alpines Ski-Trio: Deutsche Herren starten in Sölden

SÖLDEN: Einen Tag nach den Damen starten auch die deutschen Ski-Herren in die alpine Weltcup-Saison. Der Allgäuer Stefan Luitz gilt beim Riesenslalom in Sölden am Sonntag (10.00 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) als größter deutscher Hoffnungsträger. Alexander Schmid und Julian Rauchfuß komplettieren das Team des Deutschen Skiverbandes.