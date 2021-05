Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.21 | Überblick

Brandenburgs SPD will Scholz zum Spitzenkandidaten wählen

POTSDAM: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht am Sonntag bei der Landesvertreterversammlung der Brandenburger SPD in Potsdam (11.00 Uhr) zur Wahl als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Nach dem Vorschlag des Landesvorstands soll er auf Platz eins der Landesliste kommen. Der Bundesfinanzminister tritt im Wahlkreis Potsdam als Direktkandidat an.

Deutschlands Handballer beenden EM-Qualifikation gegen Estland

STUTTGART: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag in Stuttgart ihr letztes Spiel in der EM-Qualifikation. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf Estland. Das Ticket für die Europameisterschaft 2022 in Ungarn und der Slowakei hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes bereits vor dem Sieg am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina (26:24) und dem abschließenden Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sport1) gegen Estland sicher.

Formel 1 in Portugal: Verstappen jagt Mercedes-Duo

PORTIMÃO: Im dritten Formel-1-Saisonrennen bahnt sich am Sonntag (16.00 Uhr) in Portugal das nächste Duell zwischen den WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen an. Der britische Titelverteidiger startet in Portimão im Mercedes als Zweiter, sein niederländischer Herausforderer beginnt den Grand Prix als Dritter. In der Gesamtwertung liegt Hamilton nur einen Punkt vor Verstappen, beide haben bislang je ein Rennen gewonnen. Die Pole Position an der Algarve hatte sich am Samstag etwas überraschend Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas gesichert.

Endspielserie um Eishockey-Meisterschaft startet in Berlin

BERLIN: Im Eishockey wird von Sonntag an zum 100. Mal ein deutscher Meister ermittelt. In der Playoff-Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen sich die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg im ersten von maximal drei Spielen (14.30 Uhr/MagentaSport) gegenüber. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, ist neuer deutscher Meister. Die Eisbären gewannen den Titel bereits siebenmal, Wolfsburg noch nie. Das zweite Spiel findet am Mittwoch in Wolfsburg statt. Ein mögliches drittes Spiel würde am Freitag wieder in Berlin ausgetragen.

Bayern-Frauen wollen Einzug in Champions-League-Finale perfekt machen

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen am Sonntag (13.30 Uhr/Sport1) in das Endspiel der Champions League einziehen und damit erstmals um die wichtigste Club-Trophäe spielen. Die Münchnerinnen müssen dazu beim FC Chelsea einen 2:1-Sieg aus dem Halbfinal-Hinspiel verteidigen. Die Mannschaft von Jens Scheuer stellt sich auf «eine ganz schwere Aufgabe» ein, wie der Trainer sagte. Allerdings dürfe man nicht «in Ehrfurcht erstarren».

Tennisprofi Struff will ersten Turniersieg bei ATP-Event in München

MÜNCHEN: Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff will an diesem Sonntag den ersten Turniersieg seiner ATP-Karriere feiern. Im Finale der Außenseiter bei den BMW Open in München trifft der Warsteiner um 13.30 Uhr auf Nikolos Bassilaschwili aus Georgien. Sollte das Wetter die Austragung der Partie zulassen - für den Sonntag sind intensive Regenfälle in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt - kann der 31-Jährige in seinem ersten Finale den ersten Einzeltitel holen. Im Halbfinale hatte Struff den Bezwinger von Alexander Zverev, Ilja Iwaschka, geschlagen. Bassilaschwili setzte sich gegen den an Nummer zwei gesetzten Norweger Casper Ruud durch.