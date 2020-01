Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.20

CDU-Vorstand setzt Klausur mit Diskussion über Grundsatzprogramm fort

HAMBURG (dpa) - Begleitet von Diskussionen über die Kanzlerkandidatur und eine Kabinettsumbildung setzt der CDU-Bundesvorstand am Samstag (10.00 Uhr) seine Klausur in Hamburg fort. Am zweiten Tag soll die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der Partei vorangetrieben werden. Laut einem Thesenpapier, das den Mitgliedern des Vorstands in Hamburg vorliegt, soll das Programm die Haltung der CDU am Beginn der 20er Jahre neu definieren.

Demo für umweltfreundlichere Landwirtschaft zur Grünen Woche

BERLIN (dpa) - Anlässlich der Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche wollen mehrere Tausend Menschen am Samstag (12.00) in Berlin für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft demonstrieren. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden. Die Initiative «Wir haben es satt!» erwartet bei der zehnten Auflage des Protestzuges mindestens 15.000 Teilnehmer und 100 Traktoren. Parallel zur Messe kommen auch Regierungsvertreter aus rund 70 Ländern zu einer Agrarministerkonferenz zusammen.

Innovationskonferenz DLD beginnt in München

MÜNCHEN (dpa) - Die Innovationskonferenz DLD geht am Samstag (11.00 Uhr) in München an den Start. Das Motto ist diesmal «What are you adding?» - etwa: «Was bringst Du ein?». Die Frage soll zur aktiveren Beteiligung am aktuellen Wandel durch die Digitalisierung animieren. Die jährlich vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz (Digital Life Design) will eine Brücke zwischen Technologie, Wirtschaft und Kultur schlagen. Zu den zentralen Themen gehören in diesem Jahr der Klimawandel, künstliche Intelligenz und Quantencomputer.

Bremer Eiswettfest erstmals mit Frauen und ohne Senatsmitglieder

BREMEN (dpa) - Am traditionsreichen Bremer Eiswettfest am Samstag (14.30 Uhr) nehmen erstmals in seiner rund 190-jährigen Geschichte Frauen teil. Bisher wurden nur Männer zu der Veranstaltung eingeladen. Nach Angaben des Präsidenten der Eiswette, Patrick Wendisch, werden rund 770 Männer in Frack und Smoking sowie 30 Damen in schwarzer Abendgarderobe erwartet - viel zu wenig, wie die Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm fand.

Tschechows «Ivanov» mit Devid Striesow am Schauspielhaus

HAMBURG (dpa) - Von einer Gesellschaft voller Kälte, Aggression und Angst erzählt Anton Tschechows frühes, 1887 in Moskau uraufgeführtes Stück «Ivanov». Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg präsentiert die Intendantin und Regisseurin Karin Beier am Samstag (19.30 Uhr) davon eine eigene dreistündige Fassung mit Devid Striesow in der Titelrolle eines degenerierten Gutsbesitzers.

Promis feiern beim Deutschen Filmball

MÜNCHEN (dpa) - Das Who's Who der deutschen Filmbranche kommt am Samstag (19.00 Uhr) in München zusammen und feiert beim 47. Deutschen Filmball das vergangene und das kommende Filmjahr. Zu dem Spektakel im Münchner Luxushotel «Bayerischer Hof» erwartet die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) rund 1.000 Gäste. Angekündigt haben sich unter anderem Iris Berben, Karoline Herfurth, Moritz Bleibtreu, Elyas M'Barek und Emilia Schüle.

Deutsche Handballer vor EM-Schlüsselspiel gegen Kroatien

WIEN (dpa) - Die deutschen Handballer bestreiten bei der Europameisterschaft am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) ein Schlüsselspiel gegen Kroatien. Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in der Wiener Stadthalle ihre zweite Hauptrundenpartie, wäre das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum angestrebten Halbfinale. Verliert die DHB-Auswahl gegen den noch verlustpunktfreien Mitfavoriten, hätte sich der Traum vom Gewinn einer Medaille dagegen höchstwahrscheinlich erledigt.

Herbstmeister Leipzig startet gegen Union - Debüt von Haaland?

BERLIN (dpa) - Herbstmeister RB Leipzig startet mit dem Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Die Sachsen wollen auch ohne den kranken Spielmacher Emil Forsberg einen Heimsieg erringen und die Tabellenführung behaupten. Union holte in der Hinserie zwar nur einen Auswärtssieg, verbesserte sich im Lauf der Saison jedoch deutlich.

Biathleten wollen in Ruhpolding mit Staffel auf Podest

RUHPOLDING (dpa) - Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding wollen die deutschen Biathleten am Samstag mit der Staffel den dritten Podestplatz der Saison holen. Für das Rennen über die 4 x 7,5 Kilometer wurden Roman Rees, Philipp Nawrath, Olympiasieger Arnd Peiffer und Ex-Weltmeister Benedikt Doll nominiert. Im Skispringen steht im Gelben Trikot für Karl Geiger das stimmungsvolle Heimspiel in Titisee-Neustadt an. Im Schwarzwald ist Geiger quasi der einzige Hoffnungsträger des deutschen Teams.