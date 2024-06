Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.24 | Überblick

Macron empfängt Biden als Staatsgast in Paris

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt an diesem Samstag seinen US-Kollegen Joe Biden als Staatsgast in Paris. Nach einer offiziellen Begrüßungszeremonie ist ein bilaterales Gespräch der beiden im Amtssitz Macrons geplant, im Anschluss wollen Biden und Macron vor die Presse treten.

Kanzler besucht Opel zum Jubiläum

RÜSSELSHEIM: Seit 125 Jahren werden bei Opel in Rüsselsheim Autos gebaut - an diesem Samstag wird das Jubiläum mit hochrangigen Gästen gefeiert. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) haben sich zum Festakt (11.00 Uhr) am Stammsitz des Herstellers angekündigt.

SPD-Spitze kommt zum Wahlkampf-Abschluss nach Duisburg

DUISBURG: Zum Abschluss ihres Europa-Wahlkampfes kommen die Spitzenvertreter der SPD an diesem Samstag (ab 15.00 Uhr) in Duisburg zusammen. In der Industriestadt und SPD-Hochburg werden neben SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und den Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken auch die SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley und Kanzler Olaf Scholz erwartet, wie die Partei mitteilte.

Bayern empfängt Alba zu Final-Auftakt in Basketball-Bundesliga

MÜNCHEN: In der Basketball-Bundesliga beginnt der Playoffs-Showdown zwischen den Branchengrößen FC Bayern und Alba Berlin. Die Münchner empfangen zum Start des Finales an diesem Samstag (20.30 Uhr/Dyn) die Gäste aus der Hauptstadt und gehen als Favorit in das brisante Duell.

Magdeburg und Kiel spielen um Europas Handball-Krone

KÖLN: Gleich zwei deutsche Vereine kämpfen am Wochenende in Köln um den Sieg in der Champions League. Im Halbfinale an diesem Samstag trifft zunächst Titelverteidiger SC Magdeburg auf den dänischen Champion Aalborg HB (15.00 Uhr/DAZN und Dyn). Im zweiten Vorschlussrunden-Duell bekommt es im Anschluss (18.00 Uhr/DAZN und Dyn) der THW Kiel mit Rekordsieger FC Barcelona zu tun.

Swiatek und Paolini spielen um French-Open-Titel

PARIS: Polens Tennisstar Iga Swiatek und die italienische Außenseiterin Jasmine Paolini spielen an diesem Samstag in Paris den French-Open-Titel bei den Frauen aus. Das Finale auf dem Court Philippe Chatrier ist für den Nachmittag (nicht vor 15.00 Uhr) angesetzt.

Geher Linke und Diskuswerferinnen mit EM-Chancen

ROM: Gleich im ersten Finale am zweiten Tag der Leichtathletik-EM in Rom hofft das deutsche Team auf eine Medaille. Geher Christopher Linke war über 20 Kilometer im Vorjahr WM-Fünfter und bei den vergangenen Europameisterschaften in München Zweiter über 35 Kilometer.