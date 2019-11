Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.19

Doppelspitze für die SPD - Partei verkündet Stichwahl-Ergebnis

BERLIN (dpa) - Die SPD gibt am Samstag (gegen 18.00 Uhr) bekannt, wer die Stichwahl um den Parteivorsitz gewonnen hat. Die Sieger sollen auf dem Parteitag am 6. Dezember zur neuen Doppelspitze der Partei gewählt werden. Die rund 425 000 SPD-Mitglieder konnten ihre Stimme für Klara Geywitz und Olaf Scholz oder für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans abgeben. Das Ergebnis könnte die Zukunft der großen Koalition beeinflussen: Esken und Walter-Borjans liebäugeln mit einem Austritt aus der GroKo, Geywitz und Scholz wollen sie fortsetzen.

AfD wählt neue Parteivorsitzende: Viele drängen an die Spitze

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Die AfD wählt in Braunschweig am Wochenende eine neue Parteispitze. Jörg Meuthen will am Samstag als Vorsitzender wiedergewählt werden. Ob das gelingt, ist aber keineswegs sicher. Denn anders als bei der Wahl vor zwei Jahren, muss er diesmal mit einigen Gegenkandidaten rechnen. Sein Verhältnis zum rechtsnationalen «Flügel» von Björn Höcke ist nicht mehr so gut wie damals. Auch das Rennen um den Posten des Co-Vorsitzenden ist noch völlig offen.

Protestwochenende von Klimaaktivisten in der Lausitz steht bevor

COTTBUS/LEIPZIG (dpa) - Klimaaktivisten wollen am Samstag in der Lausitz und im Leipziger Braunkohlerevier für einen sofortigen Kohleausstieg demonstrieren. Die Polizei ist mit Kräften aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Das Bündnis «Ende Gelände» hatte bereits angekündigt, Tagebaue und Kraftwerke blockieren zu wollen. In der Region gibt es Sorgen, dass es zu Gewalt kommen könnte. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038.

DNA-Massentest im Fall Claudia Ruf geht in zweite Runde

GREVENBROICH (dpa) - Der DNA-Massentest im mehr als 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf geht in die zweite Runde: Am Samstag (10.00 Uhr) und Sonntag sind erneut männliche Einwohner von Grevenbroich-Hemmerden aufgerufen, eine Speichelprobe abzugeben. Am ersten Wochenende waren 675 von 800 Männern dem Aufruf gefolgt. Am Sonntag will die Polizei eine Zwischenbilanz ziehen. 1.900 statt wie zunächst geplant 1.600 Männer sollen eine Speichelprobe abgeben.

Kostenloser Nahverkehr in Hannover soll zum Autoverzicht motivieren

HANNOVER (dpa) - Sämtliche Stadtbahnen und Busse in der Region Hannover können am Samstag kostenlos genutzt werden. Die Bürger sollen am traditionell staureichen ersten Adventssamstag dazu motiviert werden, auf die Nutzung ihres Autos zu verzichten. Mit dem Großversuch sollen auch Erkenntnisse für die Verkehrswende gesammelt werden. Die Region erwartet, dass die Aktion rund 600.000 Euro kostet. Sie begann um Mitternacht und endet um 5.00 Uhr am Sonntag.

Luxus-Showroom Vaund will Shopping revolutionieren

HANNOVER (dpa) - Mit einem neuartigen Geschäftskonzept will das Start-up Realtale den Einkaufsbummel in der Innenstadt wieder in Mode bringen. Am Samstag öffnet in Hannover der erste Showroom namens Vaund, in dem die Kunden Luxus- und Designprodukte aus der Nähe ansehen und ausprobieren können. Das Besondere: Ob der Kunde kauft oder nicht, ist für Realtale egal. Im Mittelpunkt stehe die Inszenierung, die die Kunden an die ausgestellten Marken binden soll.

Löw-Elf drohen schwere EM-Gegner: Frankreich und Portugal möglich

BUKAREST (dpa) - Bei der Auslosung für die Fußball-EM 2020 erfährt Bundestrainer Joachim Löw am Samstag (18.00 Uhr) zunächst nur zwei der drei Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft. Die DFB-Elf ist bei der Zeremonie im Romexpo Messezentrum von Bukarest im Topf 1 der sechs besten Teams der Qualifikationsrunde gesetzt. Als vermeintlich stärkste Kontrahenten drohen Deutschland für die Gruppe F Weltmeister Frankreich aus Topf zwei und Europameister Portugal aus Top drei.

Klinsmann-Premiere, Favre unter Druck - Bayern empfängt Bayer

BERLIN (dpa) - Jürgen Klinsmann gibt am Samstag sein mit Spannung erwartetes Debüt als Chefcoach von Hertha BSC. Der frühere Bundestrainer steht beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund im Olympiastadion (15.30 Uhr/alle Spiele Sky) erstmals für die Berliner an der Seitenlinie. BVB-Kollege Lucien Favre muss bei einer weiteren Niederlage möglicherweise um seinen Job fürchten. Am Abend (18.30 Uhr) empfängt der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayer Leverkusen.

Letzte Formel-1-Startplatzjagd in dieser Saison

ABU DHABI (dpa) - Sebastian Vettel & Co. kämpfen in dieser Formel-1-Saison ein letztes Mal um den besten Startplatz. Als Favoriten in die Qualifikation am Samstag (14.00 Uhr/RTL und Sky) zum Grand Prix von Abu Dhabi starten die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. In den beiden ersten Trainings am Freitag war Bottas jeweils der schnellste Pilot. Er musste wegen eines Unfalls jedoch vorzeitig in die Garage. Auch Ferrari-Star Vettel hatte einen Crash.

Deutsche Handball-Frauen starten gegen Brasilien in die WM

YAMAGA (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen hoffen bei der Weltmeisterschaft in Japan auf einen siegreichen Auftakt gegen Brasilien. Im Duell mit dem Panamerika-Meister am Samstag (07.00 Uhr) geht es für die DHB-Auswahl gleich um eine gute Ausgangsposition im Kampf um die ersten drei Plätze, die das Erreichen der Hauptrunde sichern. Weitere Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener sind Australien, Dänemark, Welt- und Europameister Frankreich sowie Südkorea.