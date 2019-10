Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.19

Britisches Parlament stimmt über Johnsons neuen Brexit-Deal ab

LONDON (dpa) - Das britische Parlament soll am Samstag in einer historischen Sondersitzung über den neuen Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson abstimmen. Das Unterhaus tritt um 10.30 Uhr (MESZ) zusammen. Johnson will die Abgeordneten dann über den Verlauf des EU-Gipfels am Donnerstag informieren und für den jüngst mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal werben. Anschließend gibt es eine Debatte. Mit dem Beginn der Abstimmungen wird gegen 15.30 Uhr (MESZ) gerechnet.

Salvini führt Großkundgebung gegen Regierung in Italien an

ROM (dpa) - Eineinhalb Monate nach dem Antritt der neuen Regierung in Italien führt der Rechtspopulist und geschasste Innenminister Matteo Salvini am Samstag (15.00 Uhr) eine Großkundgebung gegen die derzeitige Koalition an. Der Chef der rechten Lega erwartet bei der Protestveranstaltung namens «Orgoglio Italiano» (Italienischer Stolz) in Rom bis zu 200 000 Teilnehmer. «Wir werden ein Meer aus Menschen sein», kündigte Salvini an. Bei der Demonstration will auch Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der konservativen Forza Italia dabei sein.

CSU will Parteireform beschließen - Kramp-Karrenbauer spricht

MÜNCHEN (dpa) - Die CSU will auf ihrem Parteitag am Samstag eine große Parteireform beschließen. Erklärtes Ziel ist, die CSU moderner, jünger, weiblicher und zugleich zur führenden Digitalpartei in Deutschland zu machen. Unter anderem soll die 40-Prozent-Frauenquote vom Landesvorstand und den Bezirksvorständen auf die Kreisvorstände ausgeweitet werden. Zudem wird CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Gast erwartet.

Solidaritätskonzert für Opfer des Terroranschlags von Halle

HALLE (dpa) - Unter dem Motto #HalleZusammen soll nach dem Terroranschlag in der Saalestadt am Samstag (14.00 Uhr) ein Zeichen für Toleranz und ein friedliches Miteinander sowie gegen Ausgrenzung und Hass gesetzt werden. Bei der von verschiedenen Medienunternehmen organisierten Veranstaltung treten Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris und Mark Forster auf. Auch Mitglieder des Rundfunkchores des Mitteldeutschen Rundfunks, Musiker der Staatskapelle und der Oper Halle sind mit Beiträgen vertreten.

Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg erhält Jacob-Grimm-Preis

KASSEL/DORTMUND (dpa) - Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg wird am Samstag (16.00 Uhr) mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet. Verliehen wird der mit 30 000 Euro dotierte Preis in Kassel. Der emeritierte Professor der Uni Potsdam ist der erste Sprachwissenschaftler, der die Auszeichnung erhält. Eisenberg bekomme den Preis für seine Leistungen bei der Erforschung der deutschen Grammatik, hieß es in der Jury-Begründung.

Buchmesse für Lesepublikum geöffnet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Frankfurter Buchmesse öffnet am Samstag (9.00 Uhr) ihre Tore für das allgemeine Publikum, nachdem die ersten drei Tage traditionell den Fachbesuchern vorbehalten waren. Erstmals können Besucher das ganze Wochenende über Bücher an den Messeständen kaufen. Wie in jedem Jahr werden viele verkleidete Jugendliche, sogenannte Cosplayer, unter den Besuchern sein.

Bundesliga-Topspiel in Dortmund - FC Bayern in Augsburg gefordert

BERLIN (dpa) - Nach der zweiwöchigen Länderspielpause findet das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund statt. Der BVB empfängt Tabellenführer Borussia Mönchengladbach. In der zweiten Spitzenpartie des 8. Spieltages stehen sich am Nachmittag (15.30 Uhr) RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber. Der FC Bayern München ist zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage im Derby beim FC Augsburg gefordert. Der mit 14 Punkten überraschend gut gestartete SC Freiburg tritt beim Aufsteiger Union Berlin an. Werder Bremen empfängt Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf spielt im eigenen Stadion gegen Mainz 05.