Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.19

Junge Union setzt Deutschlandtag mit Spahn, Söder und Laschet fort

SAARBRÜCKEN (dpa) - Die Junge Union setzt ihren dreitägigen Deutschlandtag am Samstag mit einem Schaulaufen möglicher Kanzlerkandidaten fort. Am Vormittag werden Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder vor den rund 1000 Delegierten in Saarbrücken sprechen. Nach einer Diskussion mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu den umstrittenen Klimaplänen der Bundesregierung will am Nachmittag auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine Rede halten.

Letzte Regionalkonferenz mit Kandidaten für SPD-Vorsitz

MÜNCHEN (dpa) - Endspurt im Wettstreit um den SPD-Vorsitz: Am Samstag (10.30 Uhr) stellen sich die sieben Kandidatenteams ein letztes Mal der Parteibasis vor. In München endet die Serie von 23 Regionalkonferenzen, ab Montag können die SPD-Mitglieder dann über die künftige Führung abstimmen. Um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles bewerben sich 14 Kandidaten und Kandidatinnen. Sicher ist jetzt schon, dass die SPD künftig von einer Doppelspitze geführt wird. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll am 26. Oktober feststehen.

Bundesweit Demos gegen türkische Militäroffensive geplant

BERLIN (dpa) - Kurdische Gruppen und Migrantenorganisationen wollen am Samstag bundesweit gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstrieren. Demonstrationen seien etwa in Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, München und einigen weiteren Städten in Deutschland geplant, teilten kurdische Organisationen mit. Allein in Köln werden nach Polizeiangaben 5000 Teilnehmer erwartet. Auch in Berlin rechnet das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit mit etwa genauso vielen Teilnehmern.

Sachsen: Grüne diskutieren auf Parteitag über Koalitionsverhandlungen

DRESDEN (dpa) - Nach der Union und der SPD wollen am Samstag die sächsischen Grünen (11.00 Uhr) auf einem Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis befinden. Die Parteispitze war im Vorfeld zuversichtlich, dass es trotz kritischer Stimmen eine breite Mehrheit für Verhandlungen gibt. Die Führungsgremien von CDU und SPD sprachen sich am Freitagabend für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus.

Staatstrauer und Requiem für Karel Gott in Prag

PRAG (dpa) - Tschechien gedenkt Karel Gott am Samstag mit einer eintägigen Staatstrauer. In Erinnerung an den vor anderthalb Wochen gestorbenen Schlagerstar werden die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt. Im Prager Veitsdom findet ab 11.00 Uhr ein Trauergottesdienst statt, zu dem geladene Gäste aus Familie und Freundeskreis sowie die tschechische Staatsspitze erwartet werden. Die Öffentlichkeit wird das Requiem auf Großbildschirmen vor der Prager Burganlage verfolgen können.

Kampf um den Ironman-Titel mit deutschem Weltmeister-Trio

KAILUA-KONA (dpa) - Angeführt von Titelverteidiger Patrick Lange kämpfen die weltbesten Langdistanz-Triathleten am Samstag (Start 6.25 Uhr Ortszeit/18.25 Uhr MESZ) um den Sieg bei der Ironman-WM auf Hawaii. Der 33 Jahre alte Lange will nach seinen Triumphen 2017 und 2018 den Hattrick schaffen. Zu seinen Top-Herausforderern zählen die deutschen Kontrahenten Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Frodeno gewann 2015 und 2016 das WM-Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Kienle hatte 2014 gesiegt.

Freizeit statt Qualifikation: Taifun legt Formel 1 lahm

SUZUKA (dpa) - Die Formel 1 macht in Japan unverhofft Pause. Wegen des drohenden Taifuns Habigis ist die eigentlich für Samstag angesetzte Qualifikation zum Grand Prix in Suzuka auf den Rennsonntag verschoben worden. Die Startplatzjagd soll um 3.00 Uhr deutscher Zeit ausgetragen werden. Sollten es die Wetterbedingungen jedoch nicht zulassen, gelten die Zeiten aus dem zweiten Freitagstraining als maßgeblich.