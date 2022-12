Das bringt der Samstag

Niederlande und Argentinien als Favoriten ins Achtelfinale

DOHA: Bei der Fußball-WM in Katar beginnt an diesem Samstag die K.o.-Phase. In den ersten beiden Achtelfinal-Spielen gelten die Niederländer und Argentinier als Favoriten. Das Team von Bondscoach Louis van Gaal trifft auf die USA (16.00 Uhr), die Südamerikaner um Superstar Lionel Messi auf Australien (20.00 Uhr).

DOSB-Präsident Weikert stellt sich zur Wiederwahl

BADEN-BADEN: Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag (9.00 Uhr) in Baden-Baden stellt sich Präsident Thomas Weikert zur Wiederwahl. Im Zuge einer Führungskrise um seinen Vorgänger Alfons Hörmann hatte der 61-jährige Rechtsanwalt aus Limburg/Lahn im Dezember 2021 das Spitzenamt zunächst für ein Jahr übernommen.

Deutsche Biathleten in Sprintrennen gefordert

KONTIOLAHTI: Nach den zwei zweiten Plätzen mit den Staffeln wollen die deutschen Biathleten am Samstag beim Weltcup im finnischen Kontiolahti an ihre guten Leistungen anknüpfen. Zunächst starten um 10.45 Uhr (ARD und Eurosport) die Männer in den Sprint über zehn Kilometer. Neben den in der Staffel nicht aufgestellten Einzel-Dritten David Zobel und Philipp Nawrath sind Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees gefordert. Bei den Frauen sind über die 7,5 Kilometer Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick und Juliane Frühwirt am Start.

Serebrennikow bringt Gogol-Uraufführung an Thalia-Studiobühne heraus

HAMBURG: Der mittlerweile im Berliner Exil lebende russische Regisseur Kirill Serebrennikow bringt am Samstag (20 Uhr) am Thalia in der Gaußstraße - der Studiobühne des Hamburger Thalia Theaters - «Der Wij» zur Uraufführung. Die Inszenierung ist eine freie Adaption von Serebrennikow und Bohdan Pankrukhin, basierend auf der gleichnamigen Erzählung des 1809 in der Ukraine geborenen Autors Nikolai Gogol.