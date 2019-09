Written by: Redaktion DER FARANG | 14/09/2019

FPÖ wählt nach «Ibiza-Video» neuen Vorsitzenden

GRAZ (dpa) - Die rechte FPÖ in Österreich wählt rund vier Monate nach dem Rücktritt des langjährigen Parteichefs Heinz-Christian Strache einen neuen Vorsitzenden.



Beim Parteitag am Samstag in Graz (10.00 Uhr) soll der designierte Parteivorsitzende Norbert Hofer offiziell an die Spitze der österreichischen Rechtspopulisten gewählt werden.

Offizielle Trauerfeier für Mugabe in Harare - Zehntausende erwartet

HARARE (dpa) - In Simbabwe findet am Samstag eine offizielle Trauerfeier für den vor einer Woche im Alter von 95 Jahren verstorbenen Ex-Langzeitpräsidenten Robert Mugabe statt.



In einem für 60.000 Zuschauer ausgelegten Stadion in der Hauptstadt Harare werden Zehntausende Trauergäste erwartet. Auch mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs und politische Weggefährten Mugabes haben zugesagt.

Bundesdelegiertentag der Frauen Union der CDU beginnt

LEIPZIG (dpa) - Der 33. Bundesdelegiertentag der Frauen Union der CDU Deutschlands beginnt am Samstag (11.00 Uhr) in Leipzig.



Am ersten Tag wird CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet, die eine Rede vor den etwa 400 Teilnehmern im Congress-Center halten wird.

Bayerische AfD will neuen Landesvorstand wählen

GREDING (dpa) - Die tief zerstrittene bayerische AfD kommt am Samstag und Sonntag zu einem Parteitag im mittelfränkischen Greding zusammen.



Im Fokus steht die Neuwahl des kompletten Landesvorstands. Der Landesvorsitzende Martin Sichert will für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Massive Proteste gegen IAA - 20.000 Teilnehmer erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Tausende Demonstranten wollen am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt für eine rasche Wende zu klimaschonender Mobilität eintreten.



Die Polizei stellt sich am Samstag auf rund 20.000 Teilnehmer an einer Kundgebung vor dem Messegelände ein (14.30 Uhr). Die Demonstranten werden teils zu Fuß, teils mit dem Fahrrad eintreffen. Im innerstädtischen Verkehr wird mit erheblichen Behinderungen gerechnet.

Flugtaxi Volocopter soll Probeflug in Stuttgart absolvieren

STUTTGART (dpa) - Der sogenannte Volocopter soll erstmals auch in einer europäischen Innenstadt abheben.



Am Samstag (14.00 Uhr) soll das elektrisch angetriebene Vehikel, das aussieht wie eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne, vor dem Mercedes-Museum vor Publikum aufsteigen - wenn die Wetterbedingungen stimmen.

Festakt zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt

BERLIN (dpa) - Mit dem Festakt «250 Jahre jung!» wird am Samstag (11.00 Uhr) im noch unfertigen Berliner Humboldt Forum an den Geburtstag des Namensgebers Alexander von Humboldt (1769-1859) erinnert.



Dazu werden rund 400 Gäste in dem für gut 600 Millionen Euro im Herzen Berlins rekonstruierten Schloss erwartet.

Motorrad-Korso der Hells Angels gegen Abzeichen-Verbot

BERLIN (dpa) - Mit einem großen Motorrad-Korso will die Rockerbande Hells Angels am Samstag (17.00 Uhr) in Berlin demonstrieren.



Die Aktion richtet sich gegen das Verbot ihrer Abzeichen. Bei den Motorrad-Demonstrationen in den vergangenen beiden Jahren nahmen jeweils zwischen 400 und 500 Rocker teil. Am frühen Abend ist eine Zwischenkundgebung am Brandenburger Tor geplant.

Hochseilartistin heiratet zwischen Himmel und Erde

BREISACH (dpa) - Die Hochseilartistin Anna Traber wagt sich für ihre Hochzeit am Samstag (13.00 Uhr) in luftige Höhen.



Auf dem Drahtseil über dem Marktplatz ihrer Heimatstadt Breisach am Rhein (Baden-Württemberg) will die 33-Jährige ihren Freund Sven Lier (32) heiraten. Der Brautvater Johann Traber wird dem Plan zufolge das Paar mit einem Motorrad über das Seil fahren.

Leipzig empfängt FC Bayern zum Topspiel - Leverkusen beim BVB

BERLIN (dpa) - Das Topspiel zwischen RB Leipzig und Verfolger FC Bayern München steht im Mittelpunkt des 4. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.



Mit einem Auswärtssieg am Samstag (18.30 Uhr) könnten die Münchner an Leipzig vorbeiziehen, das bislang auf drei Siege aus drei Spielen kommt. Zuvor ist Borussia Dortmund nach der ersten Saisonniederlage gegen Union Berlin im Heimspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) gefordert.

Nach EM-Fehlstart: Volleyballer gegen Belgien gefordert

BRÜSSEL (dpa) - Nach ihrem EM-Fehlstart wollen die deutschen Volleyballer den ersten Sieg bei der Endrunde holen.



Der Vize-Europameister von 2017 trifft am Samstag (17.30 Uhr/Sport1+) auf Co-Gastgeber Belgien. Nach dem spielerisch enttäuschenden Auftritt beim 0:3 gegen Serbien muss die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani deutlich zulegen.