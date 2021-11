Das bringt der Samstag

SPD Brandenburg wählt Spitze - Scholz zu Gast

SCHÖNEFELD: Die SPD Brandenburg wählt am Samstag ihre Spitze neu. Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt erneut an. Zu Gast beim Parteitag in Schönefeld sind SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Berlins Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey.

Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Österreich erwartet

WIEN: Nach der Ankündigung eines neuerlichen Lockdowns und einer Corona-Impfpflicht in Österreich kommt es am Samstag zu Protestkundgebungen. In Wien werden mehrere Tausend Kritiker der Anti-Corona-Maßnahmen erwartet. Zu den Demonstrationen rief die rechte FPÖ auf. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 1300 Beamten im Einsatz, unter anderem um die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske zu überwachen.

Deutscher Theaterpreis «Der Faust» wird verliehen - im Livestream

HANNOVER: Der Deutsche Theaterpreis «Der Faust» wird am Samstag (20.00 Uhr) verliehen. Ursprünglich war eine Gala mit vielen Gästen geplant, aber wegen der Corona-Lage wird der undotierte Preis doch nur online verliehen - nach Angaben des Deutsche Bühnenvereins wird die Preisverleihung auf der Internetseite des Bühnenvereins live übertragen. Zur Begründung erklärten die Organisatoren, dass zwar eine 2G-Veranstaltung möglich sei, nicht aber unbeschwerte Begegnungen bei einem gemeinsamen Fest danach.

Bundesliga: Brisantes Berliner Derby - Heimspiele für BVB und Bayer

BERLIN: Top-Spiel vor voller Kulisse: Das Berliner Hauptstadtderby zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC ist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die brisanteste Partie am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Trotz der alarmierenden Corona-Zahlen in Deutschland werden 22.012 Zuschauer im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erwartet. Zwei Wochen nach der Niederlage in Leipzig will der Tabellen-Zweite Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr) ebenso drei Punkte buchen wie der VfL Wolfsburg in Bielefeld. Bayer Leverkusen empfängt Aufsteiger VfL Bochum.

Wie bei Olympia: Zverev trifft bei Tennis-Saisonfinale auf Djokovic

TURIN: Alexander Zverev fordert am Samstag wie bei Olympia auch im Halbfinale des Saisonabschlusses der Tennisprofis in Turin den topgesetzten Novak Djokovic heraus. Mit einem Sieg gegen den serbischen Weltranglistenersten würde der Goldmedaillengewinner von Tokio zum zweiten Mal nach 2018 ins Endspiel der ATP Finals einziehen. Vor drei Jahren hatte der Hamburger im Finale gegen Djokovic triumphiert.

Skispringer starten Weltcup-Winter - Rodler fahren auf Olympia-Bahn

BERLIN: Mit dem ersten Einzel starten die Skispringer in den Olympia-Winter. In Nischni Tagil wollen die beiden Weltmeister Markus Eisenbichler und Karl Geiger am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) direkt das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup erobern. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel in der russischen Kälte an. Auf der Olympia-Bahn in Peking wollen sich die deutschen Rodler auf den Saisonhöhepunkt einstimmen. Gefordert sind auch die Alpin-Frauen, die am Samstag einen Slalom im finnischen Levi absolvieren.