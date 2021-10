Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.10.21 | Überblick

Bundeskanzlerin Merkel reist nach Israel

TEL AVIV: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Samstag zu einem Abschiedsbesuch nach Israel. Merkel wird am Sonntag Ministerpräsident Naftali Bennett, Präsident Izchak Herzog und Außenminister Jair Lapid zu Gesprächen treffen - das erste Mal seit Amtsantritt von Präsident und Regierung in Jerusalem im Sommer.

Gedenken in Halle an die Opfer des Anschlags von 2019

HALLE: Zwei Jahre nach dem Terroranschlag von Halle wird am Samstag der Opfer und Hinterbliebenen gedacht. Kranzniederlegungen sowie Veranstaltungen, Aktionen und Kundgebungen sind an verschiedenen Orten in der Stadt geplant, wie die Organisatoren mitteilten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird dazu erwartet.

Bundeskongress der Grünen Jugend formuliert Forderungen an Regierung

ERFURT: Die Grüne Jugend kommt an diesem Samstag (12.00 Uhr) im thüringischen Erfurt zu einem Bundeskongress unter dem Motto «Keine Zeit für kleine Schritte - Zukunft erkämpfen!» zusammen. Die Nachwuchsorganisation der Grünen will dabei klar machen, «welche Anforderungen und Bedingungen» sie an eine neue Bundesregierung stellt.

Zweiter Wahltag bringt Entscheidung in Tschechien

PRAG: In Tschechien geht am Samstag die zweitägige Parlamentswahl zum Abgeordnetenhaus zu Ende. Die Bürger können ihre Stimme noch in der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr abgeben. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am Abend gerechnet.

Tesla feiert auf Baustelle - Tausende Besucher erwartet

GRÜNHEIDE: Der US-Elektroautobauer Tesla feiert auf der Baustelle seiner ersten europäischen Autofabrik in Grünheide bei Berlin ein großes Fest. Dazu werden am Samstag (10.00 Uhr) Tausende Gäste erwartet. Die Besucher können dort zum Beispiel eine Tour über die Baustelle machen und mit etwas Glück Konzernchef Elon Musk sehen, der sein Kommen zugesagt hat.

Kaiserring Goslar für Konzeptkünstler Haacke und Piper

GOSLAR: Zwei Konzeptkünstlern wird am Samstag offiziell der Kaiserring der Stadt Goslar (Niedersachsen) verliehen: dem deutschen Hans Haacke (85) und der in Berlin lebenden US-Amerikanerin Adrian Piper (73). Beide sind allerdings beim Festakt, der im Internet live übertragen wird, nicht dabei, wie die Organisatoren mitteilten.

Formel 1 in der Türkei: Kampf um die Pole Position

ISTANBUL: In der Türkei kämpfen die Formel-1-Piloten am Samstag (14.00 Uhr/Sky) in der Qualifikation um den besten Startplatz. Einen starken Eindruck hinterließ am ersten Trainingstag WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in beiden Einheiten Bestzeit fuhr. Der Mercedes-Pilot hat sich in Istanbul noch nie die Pole Position sichern können.