Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.09.21 | Überblick

Pro-Trump-Demonstration am US-Kapitol - Schutzzaun wieder aufgebaut

WASHINGTON: Gut acht Monate nach der Erstürmung des Kapitols in Washington wollen Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump dort erneut aufmarschieren. Für diesen Samstag (18.00 Uhr deutscher Zeit) ist vor dem Kongresssitz in der US-Hauptstadt eine Demonstration zur Unterstützung von Angeklagten geplant, die sich wegen der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor Gericht verantworten müssen. Organisator der Demonstration ist ein früherer Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam.

Überschattet von Betrugsvorwürfen: Russische Dumawahl geht weiter

MOSKAU: In Russland wird am Samstag die auf insgesamt drei Tage angesetzte Parlamentswahl fortgesetzt. Noch bis Sonntag sind rund 110 Millionen Menschen im flächenmäßig größten Land der Erde aufgerufen, die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Vielerorts wählen die Menschen auch neue Regional- und Stadtparlamente. Bereits zum Start der Wahl hatte die Opposition über vorausgefüllte Wahlzettel und andere Manipulationsversuche geklagt. Zahlreiche Regierungskritiker sind nicht als Kandidaten zugelassen.

Tausende Teilnehmer zur «Wir sind alle LinX»-Demo in Leipzig erwartet

LEIPZIG: In Leipzig werden an diesem Samstag (14.00 Uhr) Tausende Teilnehmer zu einer Demonstration unter dem Motto «Wir sind alle LinX» erwartet. Die Polizei wird das Geschehen mit einem Großeinsatz begleiten. Neben sächsischen Polizisten sollen auch die Bundespolizei und Kräfte aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Einsatz sein. Auch Wasserwerfer stünden zur Verfügung, hatte die Polizei mitgeteilt. Der sächsische Verfassungsschutz schätzte im Vorfeld ein, dass die Veranstaltung im Wesentlichen friedlich verlaufen werde.

Suche nach der neuen Deutschen Weinkönigin beginnt

NEUSTADT: Im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße beginnt am Samstag (16.00 Uhr) der Wettstreit um das Amt der 73. Deutschen Weinkönigin. Zu einer Vorentscheidung treten elf junge Frauen an, die Weinkönigin oder Weinprinzessin eines deutschen Anbaugebiets sind oder waren. Vor einer 70-köpfigen Jury müssen sie Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten. Sechs der Bewerberinnen qualifizieren sich für das Finale am 24. September in Neustadt.

Göhrdeschlacht-Nachstellung: Hoffen auf historische «Impfkampagne»

NAHRENDORF: Für die diesjährige Nachstellung der Göhrdeschlacht von 1813 setzen die Organisatoren auf das historische Thema «Impfung». «Der Bezug ist unübersehbar», hieß es in einer Ankündigung der Organisatoren für das Freiluft-Spektakel am Samstag und Sonntag östlich von Lüneburg. Auch damals habe es eine emotional geführte Debatte um die neuartige Impfung mit Kuhpocken gegeben. Rund 150 Darsteller werden in der Göhrde östlich von Lüneburg erwartet, um das berühmte Gefecht aus den napoleonischen Befreiungskriegen nachzustellen.

FC Bayern peilt Tabellenführung an - RB Leipzig in Köln gefordert

BERLIN: Der FC Bayern München kann am Samstag zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobern. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) würde der deutsche Fußball-Rekordmeister an Tabellenführer VfL Wolfsburg vorbeiziehen, der erst am Sonntag Eintracht Frankfurt empfängt. Vize-Meister RB Leipzig steht im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) beim stark gestarteten 1. FC Köln nach dem Fehlstart in Liga und Königsklasse unter Druck.

DFB-Frauen starten gegen Bulgarien in die WM-Qualifikation

COTTBUS: Die Frauenfußball-Nationalmannschaft startet am Samstag (16.05 Uhr) in Cottbus gegen Bulgarien in die WM-Qualifikation. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss dabei unter anderem auf die verletzte Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Spielmacherin Dzsenifer Marozsan, derzeit für ein halbes Jahr von Olympique Lyon an den amerikanischen Spitzenclub OL Reign ausgeliehen, ist hingegen wieder zurück in der DFB-Auswahl.