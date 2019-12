Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.19

Vierergipfel mit Merkel sucht Wege zum Frieden in der Ukraine

PARIS (dpa) - Ein Vierergipfel bei Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Montag (15.05 Uhr) in Paris einen neuen Anlauf für den Frieden in der Ostukraine nehmen. Macron wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Élyséepalast empfangen. Einen Gipfel dieser Art hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben. In den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten.

Entscheidende Woche der Klimakonferenz beginnt mit Thunberg-Auftritt

MADRID (dpa) - Die UN-Klimakonferenz geht am Montag in die zweite und entscheidende Woche. Für den Vormittag (10.30 Uhr) haben sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer auf dem Messegelände in Madrid angekündigt. Die von Thunberg gegründete Bewegung Fridays for Future hatte schon am Freitag in der spanischen Hauptstadt mit anderen Organisationen demonstriert und mehr Tempo beim Klimaschutz verlangt.

Spitzen von CDU und CSU beraten über Konsequenzen aus SPD-Linksruck

BERLIN/MÜNCHEN (dpa) - Die Parteispitzen von CDU (9.00 Uhr) und CSU (10.00 Uhr) beraten an diesem Montag in Berlin und München über Konsequenzen aus dem Linksruck beim SPD-Parteitag. Schon am Wochenende hatte sich angedeutet, dass es in der ohnehin wackeligen großen Koalition nach den Richtungsentscheidungen der SPD zu weiteren Auseinandersetzungen kommen dürfte. Aus der Union waren zentrale SPD-Forderungen umgehend abgelehnt worden. Es gab aber auch Stimmen, die sich zuversichtlich über eine Fortsetzung der Koalition äußerten.

EU-Außenminister tagen erstmals unter Vorsitz von Josep Borrell

BRÜSSEL (dpa) - Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich am Montag (10.00 Uhr) in Brüssel zum ersten Mal unter Vorsitz des neuen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Themen sind die Vorbereitungen für eine neue umfassende Afrika-Strategie sowie Pläne für einen effizienteren Mechanismus zur Sanktionierung von Menschenrechtsverletzungen. Zudem dürften die Entwicklungen in Hongkong und Libyen, die Spannungen mit der Türkei sowie Bemühungen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran thematisiert werden.

Weitere Anhörung bei Impeachment-Ermittlungen gegen Trump

WASHINGTON (dpa) - Im Zuge der Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump kommt der Justizausschuss des Repräsentantenhauses am Montag (15.00 Uhr MEZ) zu einer weiteren Anhörung zusammen. Vertreter von Demokraten wie Republikanern aus dem Geheimdienstausschuss der Kongresskammer sollen dort die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen vorstellen. Der Ausschuss hatte diverse hochrangige Regierungsmitarbeiter zu der Ukraine-Affäre befragt.

Vermittlungsausschuss nimmt Beratungen zu Klimapaket auf

BERLIN (dpa) - Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beginnt am Montagabend (19.30 Uhr) seine Suche nach Kompromissen zum Klimapaket der Bundesregierung. Von vier einzelnen Klimagesetzen des Paketes sind drei bereits von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Bei mehreren Steuervorhaben des Klimapakets rief die Länderkammer den Vermittlungsausschuss an. Hierbei geht es den Ländern um die Verteilung von Einnahmen und Lasten.

Bahn will weiter einstellen - Zehntausende Mitarbeiter gesucht

MÜNCHEN (dpa) - Die Deutsche Bahn will am Montag (13.30 Uhr) in München eine erfreuliche Botschaft für den Arbeitsmarkt verkünden: Ungeachtet der schwächeren Konjunktur sucht das Staatsunternehmen weiter händeringend Personal. Personalvorstand Martin Seiler und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wollen im Münchner Hauptbahnhof publikumswirksam die Mitarbeiterin begrüßen, die als 23 000. Neueinstellung des Unternehmens gezählt wurde. Im nächsten Jahr sind Neueinstellungen in ähnlicher Größenordnung zu erwarten.

Verbrechen von Augsburg: Polizei gibt weitere Erkenntnisse bekannt

AUGSBURG (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff junger Männer auf einen Passanten in Augsburg will die Polizei an diesem Montag (14.30 Uhr) die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler haben sechs Verdächtige festgenommen, die mit dem gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen. Unter anderem hatten Videoaufnahmen zu den Verdächtigen geführt. Nach dem Verbrechen in der Innenstadt sollen Zeugen zufolge insgesamt sieben junge Männer vom Tatort geflohen sein.

Gerichtsprozess um Fusion von T-Mobile US und Sprint beginnt

NEW YORK (dpa) - Der Telekom-Konzern muss bei einem Gerichtsprozess in New York um die angestrebte Fusion seiner US-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint bangen. Eine Reihe von US-Bundesstaaten, darunter die Schwergewichte New York und Kalifornien, klagt wegen kartellrechtlicher Bedenken gegen den mehr als 26 Milliarden Dollar (23,5 Mrd Euro) schweren Zusammenschluss der dritt- und viertgrößten Anbieter im US-Mobilfunkmarkt. Die Gerichtsverhandlung soll am Montag (15.00 Uhr MEZ) in Manhattan beginnen.

Streiks in Frankreich halten an - massive Störungen im Zugverkehr

PARIS (dpa) - Am fünften Tag in Folge werden in Frankreich wieder massive Behinderungen im öffentlichen Verkehr erwartet. Grund sind die Streiks gegen die geplante Rentenreform. Auch am Montag werde der Bahnverkehr im gesamten Land wieder schwer gestört sein, kündigte die französische Staatsbahn SNCF an. Nur jeder fünfte Hochgeschwindigkeitszüge TGV soll fahren. Die Ausfälle betreffen auch den Zugverkehr von und nach Deutschland.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

LOS ANGELES (dpa) - In Hollywood werden am Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem «The Irishman», «Joker» und «Once Upon a Time... in Hollywood». Die Trophäen in Form einer goldenen Weltkugel werden am 5. Januar in Beverly Hills verliehen.

Medienmacher erhalten LeadAwards - erstmals Kategorie Podcast dabei

HAMBURG (dpa) - Medienmacher von Zeitungen, Magazinen und digitalen redaktionellen Angeboten in Deutschland werden am Montag (ab 19.00 Uhr) mit den LeadAwards 2019 in Hamburg geehrt. Erstmals ist die Kategorie Podcast dabei - und damit sind es insgesamt acht, wie der Verein LeadAcademy, der die Preisverleihung seit 26 Jahren ausrichtet, ankündigte. Die Ehrungen gibt es unter anderem für Blattmacher von überregionalen sowie regionalen Zeitungen und Magazinen für die Bereiche Debatte und Lifestyle.

Berliner Zoo will Panda-Namen bekanntgeben

BERLIN (dpa) - Junge oder Mädchen? Daraus hat der Berliner Zoo bei seinen niedlichen Panda-Zwillingen bisher ein Geheimnis gemacht. Am Montag soll es gelüftet werden. Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem chinesischen Botschafter Wu Ken will der Zoo Namen und Geschlecht der schwarz-weißen Bärchen nennen. Bärin Meng Meng hatte am 31. August das erste Mal Junge bekommen. Für den Berliner Zoo, der als einziger Tierpark in Deutschland Große Pandas hält, war das eine absolute Premiere.

Wada-Exekutivkomitee entscheidet über Sanktionen für Russland

LAUSANNE (dpa) - Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur entscheidet am Montag (10.00 Uhr) in Lausanne über Sanktionen gegen Russland. Dem Land war nachgewiesen worden, manipulierte Dopingdaten an die Wada übergeben zu haben. Dabei sollen mutmaßlich auch rund 145 Fälle aus den Jahren 2012 bis 2015 gelöscht oder verändert worden sein. Grundlage für das Urteil der Wada-Führung, das nach der Sitzung auf einer Pressekonferenz (13.30 Uhr) bekanntgegeben werden soll, sind Empfehlungen der unabhängigen Prüfkommission CRC.

Deutsche Handball-Frauen wollen bei WM auf Erfolgskurs bleiben

KUMAMOTO (dpa) - Die deutschen Handballerinnen wollen in ihrem zweiten Hauptrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Japan auf Erfolgskurs bleiben. Gelingt am Montag (7.00 Uhr) in Kumamoto gegen Serbien ein Remis, stünde die DHB-Auswahl mindestens schon im Spiel um Platz sieben. Der sichert definitiv das Ticket für die Olympia-Ausscheidung im März 2020.