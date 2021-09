Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.21 | Überblick

Ausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

BERLIN: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) soll am Montag (10.00) vor dem Finanzausschuss des Bundestages Fragen zur Durchsuchung seines Ministeriums im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen beantworten - ob digital oder vor Ort, war zuletzt offen. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem die Staatsanwaltschaft beim Finanz- und beim Justizministerium vor der Tür gestanden hatte. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Spezialeinheit FIU des Zolls in Köln, die Scholz' Finanzministerium zugeordnet ist.

Laschet präsentiert Vorstoß zu gleichwertigen Lebensverhältnissen

BERLIN: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet präsentiert an diesem Montag (12.30 Uhr) die Vorstellungen der Union zu künftigen gleichwertigen Lebensverhältnissen. Nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Berlin will der CDU-Vorsitzende ein entsprechendes Papier gemeinsam mit den Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Rainer Haseloff, vorstellen. Am Nachmittag (14.30 Uhr) will Laschet ebenfalls in Berlin zusammen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein Papier unter dem Titel «Erfolgreicher Neustart für die Kreativwirtschaft» präsentieren.

Kanadier wählen neues Parlament: Enges Rennen für Trudeau

OTTAWA: Kanada wählt am Montag ein neues Parlament. Bei der vorgezogenen Abstimmung zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem liberalen Amtsinhaber Justin Trudeau und seinem konservativen Herausforderer Erin O'Toole ab. Mehr als 25 Millionen Kanadier sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Dienstag (MESZ) gerechnet. Trudeau regiert in dem flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde mit knapp 38 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern seit 2015 - seit zwei Jahren steht er nur noch einer Minderheitsregierung vor.

Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda

FULDA: Die katholischen Bischöfe in Deutschland kommen am Montag (14.30 Uhr) zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen. Ein Schwerpunkt der viertägigen Beratungen ist der Reformprozess Synodaler Weg. Vom 30. September bis zum 2. Oktober tagt in Frankfurt/Main zum zweiten Mal die Synodalversammlung, die den Prozess vorantreibt und am Ende Empfehlungen für konkrete Änderungen vorlegen soll. Der Prozess umfasst vier Punkte: die Stellung der Frauen in der Kirche, die kirchliche Sexualmoral, den Umgang mit Macht und die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat).

Dax-Familie wird größer: Ab Montag 40 Unternehmen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Aktienindex bekommt eine neue Zusammensetzung: Von diesem Montag an sind 40 Konzerne im Dax notiert. Die Erweiterung des wichtigsten deutschen Börsenbarometers um 10 Unternehmen soll den Leitindex repräsentativer machen. Mit strengeren Regeln will die Deutsche Börse zudem verhindern, dass sich ein Fall wie Wirecard wiederholt: Der lange als Börsenstar gefeierte, inzwischen aber insolvente Zahlungsdienstleister hatte sich nach einem Bilanzskandal im Sommer 2020 noch Monate im Index halten können, bevor er aus der ersten deutschen Börsenliga flog.

Untreue-Prozess gegen VW-Manager geht weiter - Aussage von Osterloh

BRAUNSCHWEIG: Das Landgericht Braunschweig beschäftigt sich am Montag (ab 9.30 Uhr) erneut mit den mutmaßlich überhöhten Gehältern und Bonuszahlungen an leitende Betriebsräte von Volkswagen. Dabei wird nach jüngstem Planungsstand der langjährige Chef der Belegschaftsvertretung, Bernd Osterloh, als Zeuge erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft drei ehemaligen und einem noch amtierenden Personalmanager des VW-Konzerns vor, für Osterloh und andere Betriebsratsmitglieder zwischen 2011 und 2016 unangemessen hohe Bezüge freigegeben zu haben. Die Anklage lautet auf Untreue.

Gewalt in der Klinik - Prozess um versuchten Mord an Pflegerin

MÜNCHEN: Viele Pflegekräfte erleben laut Studien Gewalt im Krankenhaus. Ein besonders schwerer Fall wird an diesem Montag (9.30 Uhr) am Landgericht München II verhandelt. Dort steht ein psychisch kranker Mann vor Gericht, weil er im Schwesternzimmer einer Klinik im oberbayerischen Peiting versucht haben soll, eine Pflegerin zu ermorden. Laut Staatsanwaltschaft soll er mit einer Nagelschere auf die Frau eingestochen haben. Einer 2018 veröffentichten Studie zufolge gaben 70 Prozent von 2000 befragten Pflegekräften an, körperliche Gewalt im Beruf erlebt zu haben.

Kuntz unterzeichnet Vertrag als türkischer Fußball-Nationaltrainer

ISTANBUL: Der bisherige deutsche U21-Auswahlcoach Stefan Kuntz unterschreibt an diesem Montag (14.00 Uhr) seinen Vertrag als neuer Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 58-Jährige wird dann offiziell Nachfolger von Senol Günes. Von Günes hatte sich der türkische Verband nach dem schwachen Auftreten bei der Europameisterschaft und dem jüngsten 1:6 in der WM-Qualifikation in den Niederlanden getrennt. Kuntz führte die deutschen U21-Junioren in drei EM-Endspiele und gewann mit ihnen zweimal den Titel.

Nach Auftakt: Frauen kämpfen bei Straßenrad-WM um Zeitfahr-Gold

BRÜGGE: Nach dem Auftakt der Straßenrad-WM mit einem sechsten Platz von Tony Martin sind in Flandern nun die Frauen an der Reihe. Beim Einzelzeitfahren am Montag (ab 14.40 Uhr/Eurosport) sind die deutschen Teilnehmerinnen Lisa Brennauer und Lisa Klein in der Rolle der Mitfavoritinnen. Als größte Anwärterinnen auf die Medaillen gelten auf dem 30,33 Kilometer langen Kurs von Knokke-Heist nach Brügge die Niederländerinnen. Am Vormittag (10.40 Uhr) findet das Zeitfahren der U23-Männer statt.