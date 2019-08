Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.19

Merkel und Orban erinnern in Ungarn an Grenzöffnung vor 30 Jahren

SOPRON (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gedenken am Montag in der ungarischen Stadt Sopron gemeinsam der Grenzöffnung vor 30 Jahren.



Beim sogenannten Paneuropäischen Picknick unmittelbar an der Grenze zu Österreich waren am 19. August 1989 rund 600 DDR-Bürger spontan in den Westen geflüchtet. Das Ereignis gilt als einer der entscheidenden Schritte auf dem Weg zum Fall der Berliner Mauer. Merkel und Orban wollen den Anlass auch für bilaterale Gespräche nutzen.

Macron empfängt Putin vor G7-Gipfel - Ukraine-Krise wichtiges Thema

PARIS/MOSKAU (dpa) - Kurz vor dem Gipfel der großen G7-Industriestaaten in Frankreich empfängt der französische Staatschef Emmanuel Macron seinen russischen Kollegen Wladimir Putin.



Ein wichtiges Thema während des Arbeitstreffens am Montag (17.30 Uhr) in der Mittelmeerresidenz Fort Brégançon an der Riviera werde der Konflikt in der Ukraine sein, hieß es aus Élyséekreisen. Ziel sei es, einen Raum für Dialog mit Russland zu schaffen. Russland sei mit Blick auf internationale Konflikte ein notwendiger Partner.

SPD berät Verfahren zur Halbzeitbilanz

BERLIN (dpa) - Die SPD will am Montag im Parteipräsidium (9.00 Uhr) über das Verfahren zur Halbzeitbilanz der Koalition beraten.



Dabei geht es darum, wie die Bewertung zum Regierungsbündnis mit der Union nach der Hälfte der Legislaturperiode zustande kommen soll. Das Verfahren, das die SPD anpeilt, soll dann mit dem Koalitionspartner abgestimmt werden. Erwartet wird, dass bei der SPD die Bilanz schließlich auf einem Parteitag im Dezember thematisiert wird - und dass die Halbzeitbilanz als Grundlage für eine Entscheidung über die Zukunft der Koalition genommen wird.

Streit über Datensammlungen rechter Gruppen vor Gericht

WIESBADEN (dpa) - Muss das Bundeskriminalamt eine von Rechtsextremen zusammengestellte Namensliste veröffentlichen?



Mit dieser Frage muss sich am Montag das Verwaltungsgericht Wiesbaden beschäftigen. Geklagt hat ein Journalist und Aktivist. Er will die Herausgabe einer als «Feindesliste» bekannt gewordenen Datensammlung erzwingen. Es geht um 25.000 Namen und Adressen von Privatpersonen und Institutionen. Ein erster Teil wurde 2017 bei einer Razzia in Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt.

Prozess gegen Sudans gestürzten Präsidenten Omar al-Baschir beginnt

KHARTUM (dpa) - Im Sudan beginnt am Montag der Korruptionsprozess gegen den gestürzten sudanesischen Machthaber Omar al-Baschir.



Nach Angaben seines Anwalts startet die Verhandlung voraussichtlich vormittags in einem Ausbildungsinstitut in der Hauptstadt Khartum. Das Militär hatte ihn im April unter dem Druck monatelanger Massenproteste und einer Sitzblockade gestürzt - er hatte das Land im Nordosten Afrikas 30 Jahre lang mit harter Hand regiert.

Gamescom eröffnet mit Abendshow - offizieller Start am Dienstag

KÖLN (dpa) - Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom startet am Montagabend (20.00 Uhr) mit einer festlichen Gala.



Bei der sogenannten Opening Night Live soll es Weltpremieren von Spielen großer Hersteller geben, die in den kommenden Monaten in den Handel kommen. Rund 1500 Gäste werden erwartet. Danach geht es am Dienstag mit einem Tag für Presse und Fachleute weiter, bevor am Mittwoch die Türen geöffnet werden für das breite Publikum - bis zum Wochenende dürften wieder Hunderttausende Besucher kommen.

Vierfache Mutter muss wegen Misshandlung vor Gericht

LÜBECK (dpa) - Am Lübecker Landgericht beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine 49 Jahre alte Mutter, die ihre vier gesunden Kinder bei Ärzten und Behörden als schwer krank dargestellt haben soll, um Sozialleistungen zu kassieren.



Dazu soll sie zwischen 2010 und 2016 unter anderem Arztberichte gefälscht und den Ärzten falsche Symptome geschildert haben. Dadurch mussten die heute zwischen 10 und 18 Jahre alten Kinder nach Angaben der Staatsanwaltschaft unnötige medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen. Ein Urteil wird im Oktober erwartet.

Mordprozess nach tödlichen Schüssen auf einem Parkplatz beginnt

BRAUNSCHWEIG/SALZGITTER (dpa) - Er soll seinem Opfer auf einem Parkplatz aufgelauert und fünf Schüsse abgefeuert haben.



Ein 33-Jähriger muss sich ab Montag (9.00 Uhr) wegen Mordes vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Dem Mann aus Syrien wird vorgeworfen, den aus dem Irak stammenden 25 Jahre alten Lebensgefährten seiner Schwester getötet zu haben. Als Mitglied einer muslimischen Familie soll der Angeklagte mehrmals in der Vergangenheit geäußert haben, dass er die Beziehung seiner Schwester zu einem Christen nicht toleriere.

Medaillenjagd bei der Pferdesport-EM mit fünf Titelentscheidungen

ROTTERDAM (dpa) - Das deutsche Dressur-Team will bei den Pferdesport-Europameisterschaften in Rotterdam am Montag und Dienstag seinen Titel verteidigen.



Bisher stehen für Deutschland 23 Goldmedaillen in der Statistik. Weitere Medaillen werden im Einzel am Donnerstag im Grand Prix Special und am Samstag in der Kür erwartet. Ausgeglichener ist das Feld bei den Springreitern, die am Mittwoch mit einem Zeitspringen in die EM starten. Medaillen gibt es am Freitag beim Ende des Mannschaftswettbewerbs und am Sonntag im Einzel.