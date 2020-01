Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.20

Impeachment: Eröffnungsplädoyers der Anklagevertreter erwartet

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden am Mittwoch die Eröffnungsplädoyers der Anklagevertreter erwartet. Die Demokraten beschuldigen Trump des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses. Der Republikaner ist erst der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen muss.

Von der Leyen spricht bei Tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos

DAVOS (dpa) - Klima und Geopolitik stehen am Mittwoch im Mittelpunkt der Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Nachdem am Dienstag US-Präsident Donald Trump die Tagung offiziell eröffnet hatte, rückt nun Europa stärker in den Fokus. Erwartet werden Reden des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez (11.00 Uhr) sowie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (11.40 Uhr). Später geht es zudem um die Lage im Nahen Osten.

Frankreichs Finanzminister will Konflikt um Digitalsteuer entschärfen

DAVOS (dpa) - Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire will am Mittwoch (14.15 Uhr) am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos den transatlantischen Streit um die Besteuerung von Digitalkonzernen entschärfen. Bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Steven Mnuchin und dem Generalsekretär der Industrieländer-Organisation OECD, Ángel Gurria, soll der Weg für einen gemeinsamen Plan geebnet werden, wie der französische Minister ankündigte.

Auftaktplädoyers im Weinstein-Prozess erwartet

NEW YORK (dpa) - Mit den ersten Plädoyers von Anklage und Verteidigung startet am Mittwoch (15.30 Uhr MEZ) der aufsehenerregende Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein in seinen inhaltlichen Teil. Erwartet wird, dass zuerst Chefanklägerin Joan Illuzzi-Orbon den Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft darlegt. Danach soll Weinsteins Hauptanwältin Donna Rotunno zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

EU-Kommission präsentiert Ideen zur EU-Reformkonferenz

BRÜSSEL (dpa) - Für die geplante Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union will die EU-Kommission am Mittwoch ihre Ideen vorlegen. Es geht hauptsächlich darum, wie Bürger in die anvisierte zweijährige Debatte einbezogen und wie ihre Vorschläge umgesetzt werden können. Ziel ist eine demokratischere und bürgernähere EU.

Steinmeier fliegt nach Israel - Gedenken an Auschwitz-Befreiung

BERLIN/JERUSALEM (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt am Mittwoch (7.00 Uhr) nach Israel, um dort am internationalen Gedenken in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilzunehmen. Dazu werden an diesem Donnerstag Staatsgäste aus fast 50 Ländern in Jerusalem erwartet, unter ihnen die Präsidenten Frankreichs und Russlands, Emmanuel Macron und Wladimir Putin, US-Vizepräsident Mike Pence und der britische Thronfolger Prinz Charles.

Griechisches Parlament wählt Staatsoberhaupt

ATHEN (dpa) - Am Mittwochvormittag steht im griechischen Parlament die Wahl des künftigen Staatsoberhaupts der Republik an - und erstmals wird dabei aller Voraussicht nach eine Frau gewählt. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte im Januar die 63 Jahre alte Juristin Ekaterini Sakellaropoulou für das Amt nominiert.

Jean Paul Gaultier zeigt letzte große Haute-Couture-Schau

PARIS (dpa) - Der legendäre französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier will am Mittwoch (20.30 Uhr) mit einer großen Modenschau in Paris seine 50-jährige Karriere feiern. Gleichzeitig soll es seine letzte Haute-Couture-Schau sein - diesen Entschluss hatte der 67-Jährige mit einem Video auf Twitter bekanntgegeben. Seine Marke solle weiter bestehen, hieß es, aber mit einem neuen Konzept.

Verwechslungsgefahr? Gericht entscheidet über Tina-Turner-Plakat

KÖLN (dpa) - Vor ein paar Wochen wurde Tina Turner 80 Jahre alt, jetzt entscheidet ein Gericht darüber, ob man sie noch mit einer wesentlich jüngeren Frau verwechseln könnte. Die Sängerin («Better Be Good To Me») stört sich an Werbeplakaten für die Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story», in der ihr Leben und ihre Karriere nachgezeichnet werden. Die Frau auf den Plakaten, das Tina-Turner-Double «Coco» Fletcher, sei ihr zu ähnlich, kritisiert sie. Man könnte den Eindruck bekommen, dass sie selbst auftreten würde.

Deutsche Handballer wollen EM-Hauptrunde mit Sieg beenden

WIEN (dpa) - Deutschlands Handballer wollen sich bei der Europameisterschaft zum Abschluss der Hauptrunde mit einem Sieg gegen Tschechien aus Wien verabschieden. Auch wenn die Partie an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) praktisch nur noch statistischen Wert hat, erwartet Bundestrainer Christian Prokop von seinen Schützlingen eine ähnlich couragierte Vorstellung wie zuletzt beim 34:22 gegen Österreich.

Zuversicht bei Eiskunstlauf-EM: Hoffen auf Paarläufer Hase/Seegert

GRAZ (dpa) - Die deutschen Eiskunstläufer gehen am Mittwoch (11.30 Uhr) mit Zuversicht in die Medaillenkämpfe der Europameisterschaften in Graz. Der dreimalige deutsche Meister Paul Fentz bei den Herren und die Paarläufer Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel starten zum EM-Auftakt mit ihren Kurzprogrammen.