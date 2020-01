Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

Sondertreffen der EU-Kommission wegen Iran-Krise

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission kommt wegen der Krise im Nahen Osten am Mittwoch (8.00 Uhr) zu einer Sondersitzung in Brüssel zusammen. In der Nacht beschoss der Iran mindestens zwei auch von US-Soldaten genutzte Militärbasen im Irak mit Rakten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell soll Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die anderen EU-Kommissare über seine Kontakte der vergangenen Tage unterrichten. Auch die anderen Kommissare sollen über ihre Gespräche mit Beteiligten in der Region berichten. Zudem soll während des Treffens das weitere Vorgehen der Brüsseler Behörde koordiniert werden.

Brexit: Von der Leyen reist zu Johnson nach London

LONDON/BRÜSSEL (dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft am Mittwochnachmittag (ca 16.00 Uhr) den britischen Premierminister Boris Johnson in London. Dabei soll es um den für 31. Januar geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die anstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gehen. Schon Ende dieses Jahres soll ein Handelsabkommen stehen. Zu der künftigen Partnerschaft hält von der Leyen auch eine Rede an der renommierten London School of Economics (12.15 Uhr).

Erster Prozess nach Silvester-Ausschreitungen in Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Wegen der Ausschreitungen in der Silvesternacht im linksalternativen Leipziger Stadtteil Connewitz steht am Mittwoch ein 27-Jähriger vor dem Amtsgericht. Ihm wird ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 27-Jährige mitgemischt haben, als zu Silvester nach Mitternacht die Situation zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei eskalierte.

Mutmaßlicher Lübcke-Mörder will erneut aussagen

KASSEL/KARLSRUHE (dpa) - Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten will am Mittwoch erneut Angaben zum Tathergang machen. Das hat der Verdächtige Stephan E. über seinen Rechtsanwalt angekündigt. Er hatte die Tat zunächst gestanden, dann das Geständnis zurückgezogen. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Geplant ist am Mittwoch eine Vernehmung durch Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs.

CSU-Landesgruppe beendet Klausur im Kloster Seeon

SEEON (dpa) - Die CSU-Bundestagsabgeordneten beenden am Mittwoch ihre traditionelle Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Am dritten und letzten Tag stehen unter anderem die Themen künstliche Intelligenz, Wirtschaft und Digitalisierung auf der Tagesordnung. Gerade auf diesen Feldern hatte CSU-Chef Markus Söder pünktlich zur Landesgruppenklausur neuen Schwung und neue Ideen in der Bundesregierung angemahnt - und dabei eine Kabinettsumbildung noch in diesem Jahr gefordert.

Krisengespräche und Pipeline-Eröffnung: Putin und Erdogan in Istanbul

ISTANBUL (dpa) - Inmitten schwerer Spannungen im Nahen Osten und Nordafrika werden der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch in Istanbul zusammenkommen. Ein Anlass ist die Einweihung der russisch-türkischen Erdgas-Pipeline Turkish Stream, die nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit in Betrieb geht. Die rund 930 Kilometer lange Pipeline durch das Schwarze Meer soll die Türkei jährlich mit bis zu 15,75 Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland versorgen.

Ex-Automanager Ghosn will sich zu seiner Flucht erklären

BEIRUT (dpa) - Der frühere Automanager Carlos Ghosn will sich am Mittwoch in Beirut zu seiner Flucht aus Japan äußern. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi stand in Japan unter Anklage, war aber auf freiem Fuß. Am 29. Dezember flüchtete er in den Libanon. Dabei soll der 65-Jährige sich in einer Kiste versteckt haben, berichteten japanische Medien am Dienstag unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Teststrecke für vernetzte Autos nimmt in Niedersachsen den Betrieb auf

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Für den Verkehr der Zukunft spielen automatisierte und vernetzte Fahrzeuge eine wesentliche Rolle. Auf einem neuen Testfeld in Niedersachsen sollen Forschungsfahrzeuge getestet, Fahrverhalten und Verkehrsfluss erfasst und analysiert werden. Am Mittwoch (11.00 Uhr) will das federführende Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Strecken offiziell freigeben und das Projekt in Braunschweig vorstellen (12.30 Uhr).

40 Jahre nach der Tat: 57-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

ASCHAFFENBURG (dpa) - Ein 57 Jahre alter Mann muss sich ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten, weil er vor 40 Jahren einen Sexualmord an einem jungen Mädchen begangen haben soll. Der Mann sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren Jahrzehnte nach der Tat auf ihn gekommen, nachdem sie ihm die Spuren einer Bisswunde zuordnen konnten, die er der 15-Jährigen im Dezember 1979 zugefügt haben soll. Der Fall ist einer der sogenannten Cold Cases, die Ermittler auch nach Jahren weiterverfolgen.

Trauergottesdienst für Tenor Peter Schreier in Dresden

DRESDEN (dpa) - Dresden nimmt am Mittwoch (16.00 Uhr) in der Kreuzkirche offiziell Abschied von dem an Weihnachten gestorbenen Sänger und Dirigenten Peter Schreier. Zum Trauergottesdienst werden Familienangehörige, Freunde, Fans und Kollegen erwartet. Der in Meißen geborene Schreier galt als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts.

Volleyballerinnen wollen in Olympia-Qualifikation nachlegen

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen wollen in der Olympia-Qualifikation den nächsten Sieg feiern. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski trifft am Mittwoch (16.00 Uhr) in Apeldoorn auf Belgien. Die Deutschen haben sich mit einem 3:1 gegen den Mit-Favoriten Türkei eine optimale Ausgangslage in Gruppe B für das Erreichen des Halbfinals erarbeitet. Letzter Vorrundengegner von Koslowskis Mannschaft in den Niederlanden ist nach einem Ruhetag am Freitag Kroatien (13.30 Uhr).

Volleyballer dürfen in Olympia-Qualifikation durchschnaufen

BERLIN (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben in der Olympia-Qualifikation einen Ruhetag. Nach drei Spielen in drei Tagen und dem Einzug ins Halbfinale darf die Mannschaft des italienischen Bundestrainers Andrea Giani am Mittwoch durchschnaufen. Vor dem Halbfinale am Donnerstag kann der EM-Zweite von 2017 noch mal Kräfte sammeln. Das ist vor allem wichtig für Star-Angreifer Georg Grozer, der Probleme mit der rechten Wade hatte und schon im letzten Vorrundenspiel gegen Slowenien nicht zum Einsatz kam. Die Deutschen schlossen ihre Gruppe A mit zwei Siegen bei einer Niederlage ab. Im Halbfinale treffen sie auf Frankreich, Serbien oder Bulgarien.