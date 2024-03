Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.03.24 | Überblick

Kabinett berät über Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft

BERLIN: Nachwuchswissenschaftler sollen besser vor Kurzzeitverträgen und immer neuen Befristungen geschützt werden. Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über eine Reform des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es regelt seit 2007 die Frage von Befristungen von Arbeitsverträgen für wissenschaftliches und künstlerisches Personal an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Reform sieht die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten für die Qualifizierungsphase vor der Promotion und danach vor. Zudem sollen Promovierte künftig für maximal vier Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Bisher waren es sechs.

Forschungsinstitute stellen Frühjahrsprognose vor

BERLIN: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin ihre neue Konjunkturprognose vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur vorab erfuhr, wollen sie ihre Erwartungen für die deutsche Wirtschaft deutlich senken. Demnach erwarten die Institute für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie noch von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen. Die Inflationsrate soll auf 2,3 Prozent in diesem Jahr und auf 1,8 Prozent im kommenden Jahr sinken.