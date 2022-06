Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.22 | Überblick

Urteile in Prozess um Pariser Terroranschläge erwartet

PARIS: Im Prozess um die islamistische Anschlagsserie vom November 2015 in Paris werden für diesen Mittwoch (ab 17.00 Uhr) die Urteile erwartet. Damit geht ein gut neun Monate langes Mammutverfahren zu Ende, in dem sich 20 Beschuldigte verantworten müssen, darunter der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam. Die Staatsanwaltschaft forderte für sie Strafen zwischen fünf Jahren Haft und lebenslang.

Keine Entspannung bei Inflation - Bundesamt gibt Juni-Daten bekannt

WIESBADEN: Trotz der Steuerentlastung auf Kraftstoffe rechnen Volkswirte nicht mit einem raschen Rückgang der Verbraucherpreise in Deutschland. Wie sich die Inflation im Juni in Europas größter Volkswirtschaft entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwochnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt.

Günther vor Wiederwahl zum Ministerpräsidenten in Kiel

KIEL: Der CDU-Politiker Daniel Günther tritt am Mittwoch (10.00 Uhr) im schleswig-holsteinischen Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsident an. Der 48-Jährige will das Land in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit den Grünen regieren. Beide Fraktionen haben im Parlament zusammen 48 der 69 Mandate.

Wohlfahrtsverband legt Armutsbericht vor

BERLIN: Vor dem Hintergrund stark steigender Preise stellt der Paritätische Wohlfahrtsverband am Mittwoch seinen diesjährigen Armutsbericht vor. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider will sich am Vormittag (10.00 Uhr) in Berlin äußern. «Zwischen Pandemie und Inflation» ist das Motto der Pressekonferenz überschrieben. Am Nachmittag will das Statistische Bundesamt seine Schätzung für die Teuerungsrate für Juni bekanntgeben.

Strafmaßverkündung im Missbrauchsprozess gegen Ex-Superstar R. Kelly

NEW YORK: Im Missbrauchsprozess gegen den einstigen Pop-Superstar R. Kelly (55) soll am Mittwoch (ab 16.30 Uhr MESZ) an einem Gericht in New York das Strafmaß verkündet werden. Eine Jury hatte den Musiker im vergangenen Jahr in allen neun Anklagepunkten - darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung - für schuldig befunden.

documenta: Podiumsdiskussion zu «Antisemitismus in der Kunst»

KASSEL: In der Antisemitismus-Debatte um die documenta fifteen in Kassel soll nun der öffentliche Diskurs zur Aufarbeitung des Eklats beginnen. Die Bildungsstätte Anne Frank und die Trägergemeinschaft documenta gGmbH laden am Mittwoch (18.30 Uhr) gemeinsam zu einer Podiumsdiskussion zum Thema «Antisemitismus in der Kunst» ein.

Wellbrock will nächsten Freiwasser-Titel bei der Schwimm-WM

BUDAPEST: In seinem letzten Rennen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften von Budapest will Florian Wellbrock seinen Titel über zehn Kilometer im Freiwasser erfolgreich verteidigen. Der 24-Jährige ist auf der Distanz auch Olympiasieger und im Lupa-See der große Favorit. Vier Stunden vor dem Rennen der Männer, das für 12.00 Uhr angesetzt ist, sind die Frauen über dieselbe Distanz gefordert. Für das deutsche Team starten Lea Boy und Leonie Beck.

Erster CHIO-Höhepunkt: Preis von Europa

AACHEN: Beim CHIO in Aachen steht am Mittwoch der erste sportliche Höhepunkt auf dem Programm. Der Preis von Europa (18.30 Uhr) ist das zweitwichtigste Einzelspringen beim größten Reitturnier der Welt. Vor 40.000 Zuschauern wird unter Flutlicht eine Springprüfung mit zwei Umläufen absolviert. Im Vorjahr kam kein deutscher Starter unter die ersten acht, während der für Österreich startende Bayer Max Kühner siegte.

Kerber und vier weitere Deutsche in Wimbledon im Einsatz

LONDON: Angeführt von Angelique Kerber bestreiten insgesamt fünf deutsche Tennisprofis beim Rasen-Klassiker in Wimbledon am Mittwoch ihre Zweitrunden-Partien. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin trifft im zweiten Spiel auf Court 2 auf Magda Linette aus Polen. Das ergab der am Dienstagabend veröffentlichte Spielplan. Jule Niemeier ist um 14.00 Uhr (MESZ) im zweitgrößten Stadion auf Court 1 klare Außenseiterin gegen die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit aus Estland.