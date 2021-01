Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.01.21 | Überblick

Krise droht in Niederlanden - Regierung entscheidet über Rücktritt

DEN HAAG: Nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl ist die niederländische Regierung in einer Krise. Das Kabinett des Ministerpräsidenten Mark Rutte will am Freitag über politsche Konsequenzen einer Affäre um Kinderbeihilfen beraten. Ein kollektiver Rücktritt wird nicht ausgeschlossen. Am Vortag hatte wegen derselben Affäre der Leiter der sozialdemokratischen Oppositionspartei, Lodewijk Asscher, seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Damit hatte der Druck auf die Regierung zugenommen.

Klöckner stellt neue Umfragedaten zu Bio-Lebensmitteln vor

BERLIN: Bio-Lebensmittel sind in den Supermärkten seit Jahren stärker gefragt - geht das so weiter? Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) stellt am Freitag in Berlin (10 Uhr) neue Umfragedaten zum Verbraucherverhalten vor. Generell oft «bio» gekauft werden vor allem Eier, Obst und Gemüse - seltener etwa Nudeln, Reis, Getränke und Süßwaren, wie aus der Studie im vergangenen Jahr hervorging. Bei den Bauern legt der Ökolandbau weiter zu.

Urteil im Missbrauchs-Prozess gegen Großvater erwartet

MÜNCHEN: Im Prozess um massenhaften und jahrelangen Missbrauch seiner Stiefenkel wird am Landgericht München II am Freitag (9.15 Uhr) das Urteil gegen einen Großvater erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft für den Mann gefordert, der den Missbrauch an den Kindern vor Gericht eingeräumt hatte. Der Prozess hatte auch heftige Vorwürfe gegen ein früheres Erziehungsheim bei München ans Tageslicht gebracht. Denn der Angeklagte gibt an, als Kind und Jugendlicher selbst massiv missbraucht worden zu sein.

Mord wegen Handyvideos? 23-Jähriger vor Gericht

MÜNCHEN: Weil er einen Mann in der Münchner Innenstadt ermordet haben soll, muss sich ein 23-Jähriger ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht München I verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte im April 2019 an der gewaltsamen Auseinandersetzung zweier Gruppen junger Männer nahe dem Karlsplatz beteiligt. Sie seien aneinandergeraten, weil einer der Kontrahenten der Meinung war, das spätere Opfer habe ihn gegen seinen Willen mit einem Smartphone gefilmt.

Polizisten entwaffnet und geflohen? Prozessauftakt gegen «Waldläufer»

OFFENBURG: Weil er im Sommer vier Polizisten entwaffnet haben und anschließend mit ihren Dienstwaffen tagelang im Schwarzwald untergetaucht sein soll, steht ab Freitag (8.30 Uhr) ein 32-Jähriger vor Gericht. Angeklagt ist der als «Waldläufer von Oppenau» bekannt gewordene Yves R. vor dem Landgericht Offenburg unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. Ihm drohen allein wegen des Tatvorwurfs der Geiselnahme bis zu 15 Jahre Haft.

Prozess gegen Berliner Rapper Fler - Zweiter Anlauf startet

BERLIN: Der Prozess gegen den Berliner Rapper Fler startet am Freitag (9.00 Uhr) im zweiten Anlauf. Dem 38-Jährigen wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten unter anderem Beleidigung, Sachbeschädigung, versuchte Nötigung, Fahren ohne Führerschein und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes vorgeworfen. Laut Anklage soll der Rapper immer wieder verschiedene Menschen beleidigt haben. Im Internet habe er einen anderen Künstler als «Bastard» und «ekeligen Hund» bezeichnet.

Landgericht München verkündet Urteil in Dopingprozess gegen Mark S.

MÜNCHEN: Im Dopingprozess gegen den Mediziner Mark S. und vier Helfer verkündet das Landgericht München II an diesem Freitag (11.00 Uhr) das Urteil. Nach 23 Tagen Beweisaufnahme entscheidet die Strafkammer, ob der Arzt und seine Komplizen wegen jahrelangen Blutdopings an mehreren Winter- und Radsportlern schuldig sind. Alle fünf Angeklagten legten in der Verhandlung Geständnisse ab. Für Mark S. fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren.

Eurojackpot ist mit 90 Millionen Euro gefüllt

HELSINKI/MÜNSTER: Der Eurojackpot ist seit der letzten Ziehung am 8. Januar mit 90 Millionen Euro gefüllt. Bei der Ziehung am Freitag (gegen 21 Uhr) in Helsinki könnte der deutsche Gewinnrekord damit erneut eingestellt werden. Die bisherigen Rekordhalter sind Lottospieler aus Baden-Württemberg (2016), Nordrhein-Westfalen (Februar 2020) und Bayern (Mai 2020). Ein neuer Rekord ist derzeit nicht möglich, weil der Jackpot mit 90 Millionen Euro gedeckelt ist.

Topspiel in Berlin: Bayer will sechsten Sieg gegen Union

BERLIN: Bayer Leverkusen will gegen den 1. FC Union das halbe Dutzend voll machen. Alle bisherigen fünf Duelle mit den Berlinern, ob in der Bundesliga oder im DFB-Pokal, konnte die Werkself gewinnen. Mit einem Sieg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Auftaktpartie des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga würde Bayer bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Bayern München heranrücken.

Deutsche Handballer starten gegen Uruguay in die WM

GIZEH: Deutschlands Handballer streben beim WM-Auftakt gegen Uruguay einen deutlichen Sieg an. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason geht am Freitag (18.00 Uhr/ARD) als klarer Favorit in das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A, wo Afrika-Vertreter Kap Verde und Ungarn die weiteren Gegner sind. Die besten drei Teams erreichen die Hauptrunde. Für die DHB-Auswahl ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem WM-Neuling aus Südamerika.

Männer-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Oberhof mit Podest-Chance

OBERHOF: Die deutschen Biathleten haben im Staffelrennen beim Heim-Weltcup in Oberhof am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) erneut Chancen auf die Podestplätze. Im Thüringer Wald tritt das Quartett über 4x7,5 Kilometer mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Horn in Bestbesetzung an. Bei den beiden vorherigen Staffeln in diesem Winter hatte es jeweils zu Platz drei gereicht.