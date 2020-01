Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.20

Merkel reist zu Erdogan nach Istanbul - Einige strittige Themen

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel reist nach Istanbul, um dort am Freitag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu treffen. Themen der Unterredung werden nach Angaben der Bundesregierung aktuelle internationale und bilaterale Fragen sein. Ankara sieht den EU-Beitrittsprozess, die Visaliberalisierung mit der EU und das Thema Zollunion im Fokus. Angesprochen werden dürfte die Flüchtlingspolitik sowie möglicherweise eine Syrien-Konferenz. Am Vormittag wird Merkel mit Vertretern der Wirtschaft zusammenkommen.

Finanzminister Scholz spricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos

DAVOS (dpa) - In Davos endet am Freitag das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums. Zum Abschluss der 50. Ausgabe steht eine Rede des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (11.30 Uhr) auf dem Programm. Zudem wird der gemeinsame Konjunkturausblick mit Spannung erwartet. Diesen wollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein US-amerikanischer Kollege Steven Mnuchin zusammen mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, präsentieren (ebenfalls 11.30 Uhr).

EU-Innenminister beraten über Migrationspolitik

ZAGREB (dpa) - Die EU-Innenminister beraten am Freitag (9.00 Uhr) über die seit Jahren blockierte Migrationspolitik der Staatengemeinschaft. Bei dem Treffen im kroatischen Zagreb dürfte auch die Lage im Bürgerkriegsland Libyen sowie auf den griechischen Ägäis-Inseln eine Rolle spielen. Schwerpunkt der Gespräche soll jedoch die Sicherheit der EU sowie der Kampf gegen Menschenschmuggler sein. Beschlüsse wird es nicht geben. Für Deutschland wird Innenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet.

Neue Runde von Anklage-Plädoyers im Impeachment-Verfahren gegen Trump

WASHINGTON (dpa) - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat beginnt am Freitag der letzte Tag der Anklageplädoyers. Seit Mittwoch versuchen die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, die Senatoren davon zu überzeugen, die beiden Anklagepunkte gegen Trump zu unterstützen. Im Senat haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Bislang deutet nichts darauf hin, dass es den Demokraten gelingt, Republikaner auf ihre Seite zu ziehen.

Gesetz zur Rentenreform im Kabinett - neuer Massenprotest in Paris

PARIS (dpa) - Frankreichs Regierung will nach wochenlangen Protesten das Gesetz zur Rentenreform auf den Weg bringen. Bei der Kabinettssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag (10.00 Uhr) soll über einen entsprechenden Gesetzesentwurf beraten werden. Gewerkschaften haben unterdessen zu einem neuen Massenprotest gegen die Reformpläne aufgerufen. Der Pariser Nahverkehr soll erneut schwer gestört sein.

Thüringer SPD stimmt über Regierungsvertrag von Rot-Rot-Grün ab

ERFURT (dpa) - Thüringens Sozialdemokraten entscheiden am Freitag (17.00 Uhr) auf einem Parteitag in Erfurt über das Programm für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Der Koalitionsvertrag des Dreierbündnisses, der in den vergangenen Wochen verhandelt wurde, steht zur Abstimmung. Zu dem Parteitag wird auch der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans erwartet. Die SPD ist die erste der drei Parteien, die den weiteren Weg für das politische Wagnis einer Minderheitsregierung freimachen will.

Urteil erwartet: 32-Jähriger soll Anschlag in Berlin geplant haben

BERLIN (dpa) - Im Prozess gegen einen 32-jährigen Islamisten wird am Freitag (9.30 Uhr) in Berlin das Urteil des Kammergerichts erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat sechs Jahre und zehn Monate Haft wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Deutschland gefordert. Nur aus Angst vor Entdeckung soll 2016 die Planung eines Sprengstoffanschlags kurz vor dem Verbrechen abgebrochen worden sein. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

IG Metall berichtet über Mitgliederentwicklung - Tarifrunde steht an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die IG Metall will am Freitag (11.00 Uhr) über ihre Mitgliederentwicklung und ihre Finanzen berichten. Außerdem dürfte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann in Frankfurt die anstehende Tarifrunde für die rund vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie ansprechen. Die Flächentarifverträge zwischen der IG Metall und den Arbeitgeberverbänden umfassen wichtige Schlüsselbranchen wie Auto und Maschinenbau.

Sind die Falschgeldzahlen weiter gesunken? Währungshüter informieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas Währungshüter machen mit neuen Sicherheitsmerkmalen auf Euro-Scheinen Geldfälschern das Leben schwer - offensichtlich mit Erfolg: die Falschgeldzahlen sinken. 2018 zogen Polizei, Handel und Banken in Europa 563 000 Euro-Blüten aus dem Verkehr und damit knapp 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Schaden sank auf 31,4 Millionen Euro. An Freitag (10.00 Uhr) werden die aktuellen Falschgeldzahlen von Deutscher Bundesbank und Europäischer Zentralbank (EZB) erwartet.

Fünf Tote bei Autounfall: Prozess gegen jungen Mann beginnt

AACHEN (dpa) - Mehr als ein Jahr nach einem schweren Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen mit fünf Toten beginnt am Freitag (09.00 Uhr) der Prozess gegen einen jungen Autofahrer. Dem zur Tatzeit 20 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und verbotenes Autorennen vorgeworfen. Opfer waren eine 44 Jahre alte Mutter mit ihren 16- und 17-jährigen Kindern. Auch zwei 21- und 22-Jährige, die in dem Auto des Angeklagten saßen, starben. Sechs Angehörige der Opfer sind Nebenkläger in dem Verfahren vor dem Jugendschöffengericht.

Nach Brand im Krefelder Affenhaus: Veranstaltung für den Zoo

KREFELD (dpa) - Über drei Wochen nach dem fatalen Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos werden am Freitag in der Stadt mehrere Hundert Teilnehmer zu einer Solidaritätsveranstaltung erwartet. Die Versammlung ist vor dem Rathaus (16.00) geplant. Redner sind Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und Zoodirektor Wolfgang Dreßen. Die Stadt als Mitgesellschafterin des Zoos hatte erklärt, die Haltung von Menschenaffen solle fortgesetzt worden. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehr als 30 Tiere gestorben.

Bundesgerichtshof entscheidet Nachbarschaftsstreit um Garagen-Zufahrt

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Freitag (9.00 Uhr) einen Streit unter Grundstücksnachbarn. Es geht um die Frage, ob mehrere Hauseigentümer aus dem Raum Aachen weiter über die angrenzenden Grundstücke zu ihren Garagen fahren dürfen. Das wird zwar seit Jahrzehnten so gemacht. Aber jetzt hat ihnen der Nachbar das Wegerecht aufgekündigt. Die Garagen befinden sich nicht an der Straße, sondern im hinteren Teil der Grundstücke. (Az. V ZR 155/18)

Ski-Asse in Kitzbühel gefordert - Biathletinnen kämpfen um WM-Norm

BERLIN (dpa) - Nach seinem Sensationssieg vor einem Jahr hofft Ski-Alpin-Ass Josef Ferstl zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes am Freitag in Kitzbühel im Super-G auf ein gutes Ergebnis. Da der Oberbayer aber noch nach seiner Form sucht, ruhen die Hoffnungen auf seinem Teamkollegen Thomas Dreßen. Ex-Weltmeisterin Viktoria Rebensburg und Kira Weidle wollen sich bei der ersten Abfahrt in Bulgarien für ihre zuletzt enttäuschenden Ergebnisse rehabilitieren.

Julia Görges will ins Achtelfinale des Tennis-Turniers von Melbourne

MELBOURNE (dpa) - Julia Görges spielt am Freitag bei den Australian Open der Tennisprofis um den Einzug ins Achtelfinale. Die 31 Jahre alte Bad Oldesloerin trifft in der dritten Runde auf die Amerikanerin Alison Riske (nicht vor 05.00 Uhr deutscher Zeit/Eurosport). Riske ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison an Position 18 gesetzt, Görges ist ungesetzt. Zwei von bisher drei Duellen hat sie aber für sich entschieden. International sind die Partien der Topstars Roger Federer, Novak Djokovic und Serena Williams interessant.