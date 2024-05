Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.24 | Überblick

Demokratiefest in Berlin zu 75 Jahre Grundgesetz

BERLIN: Mit einem Demokratiefest wird von Freitag bis Sonntag im Berliner Regierungsviertel das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert. Rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus soll bei einem Straßenfest ein vielfältiges Programm geboten werden. Am Samstag öffnet im alten Bonner Regierungsviertel die Villa Hammerschmidt - sie ist neben Bellevue in Berlin der Amtssitz von Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier.

UN-Gericht entscheidet über Forderung nach Rückzug Israels aus Rafah

DEN HAAG: Der Internationale Gerichtshof (IGH) entscheidet an diesem Freitag (ab 15.00 Uhr) über die Forderung Südafrikas nach weiteren rechtlichen Schritten gegen Israel zur Verhinderung eines Völkermords an den Palästinensern. Dabei geht es insbesondere um die mögliche Anordnung eines sofortigen Rückzugs des israelischen Militärs aus Rafah im Süden des Gazastreifens. Einen entsprechenden Eilantrag hatte Südafrika am 10. Mai beim IGH eingereicht.

Lauterbach berät mit Experten über Hitzeschutz

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berät am Freitag (Pressekonferenz 12.30 Uhr) mit Fachleuten über den Schutz vor Gesundheitsschäden durch mögliche Hitzewellen in diesem Sommer. Dazu werden Vertreterinnen und Vertretern aus Ländern, Kommunen, Gesundheitswesen und Wissenschaft in Berlin erwartet. Hintergrund ist ein im vergangenen Jahr vorgelegter erster «Hitzeschutzplan», der unter anderem mehr öffentliche Informationen ausgehend von Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vorsieht.

Wirtschaft leicht gewachsen - Details zum ersten Quartal erwartet

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft ist zu Jahresbeginn leicht gewachsen. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes legte das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu. Details veröffentlicht die Behörde am Freitag (08.00 Uhr). Nach den vorläufigen Angaben wurde das Wachstum von den - dank milder Witterung - gestiegenen Bauinvestitionen und einem Anziehen der Exporte getragen. Die privaten Konsumausgaben hingegen gingen zurück.

EU-Lieferkettengesetz zum Schutz der Menschenrechte nimmt letzte Hürde

BRÜSSEL: Das europäische Lieferkettengesetz soll an diesem Freitag die letzte Hürde nehmen. Vor rund einem Monat hatte das Europaparlament den Weg für das Vorhaben frei gemacht, mit dem Menschenrechte weltweit gestärkt werden sollen. Bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel (ab 10.00 Uhr) soll das neue Gesetz nun final angenommen werden. Ziel ist unter anderem, dass Unternehmen künftig vor europäischen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverstößen in ihren Lieferketten profitieren, etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit.

Metallica kehrt mit zwei Konzerten zurück nach München

MÜNCHEN: Zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren spielt die Heavy-Metal-Band Metallica wieder zwei Konzerte in München. Am Freitag und Sonntag (jeweils 18.00 Uhr) tritt die Gruppe im Rahmen der «M72 World Tour» im Olympiastadion auf. Das Doppelkonzert ist das einzige, das Metallica in diesem Jahr in Deutschland gibt. An beiden Terminen sollen komplett unterschiedliche Lieder gespielt werden - ein Konzept, das bei Metallica «No Repeat Weekend» heißt.