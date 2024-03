Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.24 | Überblick

Cannabis-Gesetz und Klinik-Atlas im Bundesrat

BERLIN: Die vorgesehene teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt am Freitag abschließend in den Bundesrat (9.30). Das vom Bundestag beschlossene Gesetz ist dort nicht zustimmungsbedürftig, die Länderkammer könnte es aber in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Parlament schicken und damit vorerst abbremsen. Auf der Tagesordnung der Länderkammer steht unter anderem auch erneut ein Gesetz, das einen Online-Atlas zu Leistungen und Behandlungsqualität in den deutschen Kliniken schaffen soll.

Statistiker berichten über Immobilienpreise - sinken sie weiter?

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen zu den Preisen für Wohnimmobilien im vierten Quartal vor. Die Daten werden zeigen, ob sich der Preisrückgang am Immobilienmarkt fortgesetzt hat. Schon seit Mitte 2022, dem Höhepunkt des jahrelangen Booms, geht es abwärts. Nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) gab es bei Wohnimmobilien in Deutschland 2023 den stärksten Preisrückgang seit rund 60 Jahren. Hauptgrund für den Preisverfall sind kräftig gestiegenen Zinsen, die Kredite stark verteuert haben.

Bundesrat stimmt über Wachstumspaket und Agrardiesel ab

BERLIN: Der Bundesrat stimmt am Freitag endgültig über das von der Bundesregierung geplante Wachstumspaket für Unternehmen ab. Die Länder hatten zu dem Gesetz mit steuerlichen Entlastungen und Bürokratieabbau den Vermittlungsausschuss angerufen, weil sie Einnahmeausfälle befürchteten. CDU und CSU machten ihre Zustimmung zudem davon abhängig, dass die Bundesregierung Landwirtinnen und Landwirte entlastet. Auch der schrittweise Abbau der Agrardiesel-Subventionen steht am Freitag im Bundesrat zur Abstimmung.

BGH urteilt im Streit um Kostenverteilung bei Eigentümergemeinschaften

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt an diesem Freitag (9.00 Uhr) darüber, wie bei Erhaltungsmaßnahmen in Eigentümergemeinschaften die Kosten verteilt werden. Nach dem Gesetz muss jeder Wohnungseigentümer für notwendige Aufwendungen am Gemeinschaftseigentum anteilig zahlen. Das im Jahr 2020 reformierte Wohnungseigentumsrecht erlaubt es der Gemeinschaft aber, für einzelne Maßnahmen eine andere Kostenverteilung zu beschließen.

Forscher stellen Roboter für Paketzustellung vor

BRAUNSCHWEIG: Nachdem sich Zustellroboter in Deutschlands Paketbranche bisher nicht durchgesetzt haben, nimmt ein Forschungsprojekt in Braunschweig einen neuen Anlauf. Fachleute wollen am Freitag (10.30 Uhr) zwei autonome Lieferfahrzeuge vorführen, die zusammenarbeiten und dabei verschiedene Funktionen erfüllen: Das größere Fahrzeug ist ein mobiles Logistikzentrum und das kleinere das Zustellfahrzeug. An dem vor zwei Jahren begonnenen Vorhaben ist unter anderem die Technische Universität (TU) Braunschweig beteiligt. Nun werden die Ergebnisse präsentiert.

Staatliche Förderbank KfW bilanziert Geschäftsjahr 2023

FRANKFURT/MAIN: Die staatliche Förderbank KfW legt an diesem Freitag (10.00 Uhr) ihre Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. In den ersten neun Monaten 2023 lag der Konzerngewinn mit 1,2 Milliarden Euro deutlich über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes von 993 Millionen Euro. Das Institut profitierte unter anderem von den gestiegenen Zinsen und der Auflösung krisenbedingter pauschaler Risikovorsorge.

Bahn sperrt erneut wichtige Verbindung im Ruhrgebiet

DUISBURG: Für Bahn-Reisende wird das Fahren zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland in den kommenden zwei Wochen kompliziert. Die Bahn sperrt am Freitagabend (21.00 Uhr) für die gesamten Osterferien den wichtigen Knotenpunkt Duisburg. Im Nahverkehr fallen dann zwei Wochen lang viele Züge ganz aus und werden durch Busse ersetzt, im Fernverkehr werden ICE weiträumig umgeleitet. Die Sperrung während der Osterferien sei nötig, um zahlreiche Bauprojekte voranzutreiben, teilte das Unternehmen mit.

Urteil gegen Ehemann erwartet im Prozess um getötete bettlägerige Frau

WIESBADEN: Nach dem gewaltsamen Tod einer bettlägerigen 82-Jährigen wird am Freitag (08.30 Uhr) vor dem Landgericht Wiesbaden das Urteil gegen den Ehemann erwartet. Die Anklage lautet auf Totschlag, begangen im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Der 80-Jährige soll sein Opfer in der Nacht zum 1. Juni 2023 in Wiesbaden im häuslichen Wohnzimmer im Pflegebett erwürgt haben. Die Staatsanwältin hatte eine dreijährige Haftstrafe gefordert und unter anderem erklärt, der Angeklagte sei gesundheitlich angeschlagen und mit der Pflege seiner Frau zusehends überfordert gewesen.

Deutsche U21 strebt nächste Siege auf Weg zur EM an

CHEMNITZ: Die deutsche U21 strebt auf dem Weg zur EM-Endrunde im kommenden Jahr die nächsten Siege an. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag in Chemnitz (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) auf den Kosovo und vier Tage später in Halle/Saale auf Israel. Deutschland führt seine Qualifikationsgruppe mit vier Siegen aus vier Spielen an.